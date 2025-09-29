 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Salaires, droits humains, environnement: l'OCDE rappelle Shein à l'ordre
information fournie par Boursorama avec AFP 29/09/2025 à 17:01

La marque de mode asiatique Shein "ne respecte pas plusieurs recommandations des principes directeurs de l'OCDE" concernant les droits humains, les salaires ou l'environnement, selon un communiqué de l'organisation publié lundi.

( AFP / MANAN VATSYAYANA )

En 2023, des députés socialistes avaient saisi le "point de contact national (PCN) de l'OCDE", une instance adossée à l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour questionner plusieurs aspects de la chaîne de production de l'entreprise de vente en ligne.

Fondée en 2012 en Chine et basée à Singapour, Shein est régulièrement accusée de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.

Le PCN vient de rendre ses conclusions, non contraignantes. Il reproche à Shein de ne pas se soumettre à la loi Agec qui exige que les marques indiquent pour chacun de leurs produits le pourcentage de matières recyclées et les pays où sont réalisées les opérations de tissage, de teinture-impression et de confection.

En outre, il soupçonne Shein de se dédouaner de ses devoirs en matière de droit du travail en se protégeant derrière la législation chinoise, d'où proviennent majoritairement ses approvisionnements. Or, "il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre des mesures proactives pour garantir (...) le respect de standards internationaux applicables", sans quoi subsistent des risques d'entrave à la liberté d'association des ouvriers, de conditions de travail précaires voire de travail forcé.

L'OCDE regrette par ailleurs que Shein ne publie pas "sa grille d'audit" d'usines ni "aucune cartographie de ses activités ni de sa chaîne d’approvisionnement", ni de ses impacts sociaux et environnementaux hormis le calcul des émissions de gaz à effets de serre.

L'organisme recommande également que soient publiés ses résultats financiers, la structure de son capital ou sa gouvernance.

Il reconnaît que "depuis la réception de la saisine, des efforts ont été réalisés par Shein pour formaliser une politique de durabilité et communiquer sur ses premiers résultats".

Shein "a participé de manière constructive à ce processus pendant plus de deux ans (de juin 2023 à septembre 2025), en partageant de nombreuses informations et en restant ouverte au dialogue", a indiqué lundi l'entreprise à l'AFP.

Elle a dit regretter "que la procédure n’ait pas toujours reflété l’esprit de médiation neutre prévu par le cadre de l’OCDE, en raison notamment de consultations limitées à certains critiques connus de Shein".

1 commentaire

  • 18:08

    il suffit d'interdire shein sur les plateforme en europe

