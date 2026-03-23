Saisie record de drogue: l'heure des réquisitions contre l'ex-chef des stups

François Thierry, l'ex-patron de l'Office des stups, au palais de justice de Bordeaux le 2 mars 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le parquet, qui avait initialement émis un non-lieu, prononce lundi ses réquisitions contre l'ex-patron de l'Office des stups François Thierry, jugé à Bordeaux pour avoir "favorisé" un arrivage record de cannabis acheminé par son principal informateur et découvert en plein Paris en 2015.

Au terme d'une audience brouillée par l'absence du trafiquant Sophiane Hambli, jugé par défaut et soupçonné d'être le "commanditaire" des sept tonnes de cannabis découvertes en octobre 2015, la parole est au ministère public pour tenter de démêler les responsabilités du policier et de son "indic".

Dans ce dossier déjà "hors norme" selon le parquet, ce même ministère public avait requis au terme de l'enquête un non-lieu concernant l'ex-patron de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), estimant notamment que ses agissements ne pouvaient "constituer des actes de complicité par abstention".

Mais les juges d'instruction ont renvoyé le commissaire devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour complicité de trafic et destruction de preuves, aux côtés d'une quinzaine d'autres prévenus dont Sophiane Hambli, actuellement détenu au Maroc.

Les deux représentants du ministère public, libres de suivre ou non le précédent réquisitoire, devront examiner le rôle de chacun dans ce dossier retentissant, qui a conduit à réformer la lutte antidrogue en France.

Leurs réquisitions devraient durer plusieurs heures.

A la barre, l'ex-patron de l'Office des stups, François Thierry, 57 ans, a défendu sa stratégie "Myrmidon" lorsqu'il dirigeait l'Ocrtis (2010-2016): infiltrer des filières grâce à des "indics", quitte à laisser entrer la drogue sur le territoire, pour appréhender les têtes de réseau.

Lors d'une de ces opérations, les douanes découvrent la drogue boulevard Exelmans (Paris XVIe) dans le cadre d'une livraison censée être "surveillée" par l'Ocrtis, sur fond de guerre des services. "Un naufrage opérationnel", a reconnu vendredi François Thierry.

Le commissaire est soupçonné d'avoir favorisé l'importation du cannabis sans avoir informé totalement l'autorité judiciaire. Il a martelé n'avoir jamais "voulu dissimuler quoi que ce soit".

Reconnaissant toutefois "des erreurs", il soupçonne son informateur d'avoir "arrangé les choses à sa sauce" dans cette livraison, dont le tonnage fait débat: "12 tonnes", comme l'assurait Sophiane Hambli, ou bien "une quarantaine de tonnes", selon l'ex-"homme à tout faire" du trafiquant? Environ 15 tonnes ont été saisies.

Sophiane Hambli, 50 ans, soutient, lui, être le simple "logisticien" d'une opération validée par l'Ocrtis. Récidiviste, il encourt 20 ans de prison.

Le procès doit s'achever le 31 mars.