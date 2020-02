Saint-Valentin : quelle est l'origine de la fête des amoureux ?

Pourquoi célébrons-nous ce vendredi, comme chaque année, la Saint-Valentin ? Grande fête des amoureux pour les uns, événement commercial pour d'autres, la Saint-Valentin n'a pas précisément d'origine unique et pourrait bien être le fruit de différents facteurs historiques et symboliques.Lire aussi 10 champagnes rosés pour la Saint-Valentin Comme le rappelle BFM TV, la tradition de la Saint-Valentin pourrait trouver son origine dans le rituel des Lupercales, dans l'antiquité romaine. Consacrées au dieu Lupercus, également appelé Faunus ou encore Pan chez les Grecs, dieu à cornes de la forêt, des plaines et des champs, ces journées étaient célébrées à la fin de l'année romaine, les 13, 14 et 15 février.Le rituel consiste, pour les hommes, à poursuivre les femmes afin de les frapper avec des peaux de bouc ce qui leur assurera la fécondité. Quelques années après la chute de l'empire romain, le rituel païen est remplacé par une fête chrétienne, consacrée à l'amour et à la fécondité, la Saint-Valentin. Le martyre de Saint-ValentinCe choix s'explique, peut-être, à travers l'histoire de Valentin de Terni, prêtre chrétien victime de l'empereur Claude II. Selon la légende, l'empereur, qui, pour que les hommes soient plus nombreux à partir à la guerre, interdit les mariages, décide de s'en prendre à Valentin de Terni, notre Saint-Valentin, après avoir appris que celui-ci mariait les chrétiens. Emprisonné, Saint-Valentin...