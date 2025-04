information fournie par So Foot • 20/04/2025 à 23:46

Saint-Étienne s'offre le derby le plus long

Après un match interminable, puisqu'interrompu après l'agression de l'arbitre assistant, l'AS Saint-Étienne et Lucas Stassin ont fait plonger Geoffroy-Guichard dans la folie et son voisin lyonnais dans la déprime. Bref, on se souviendra de ce Derby.

AS Saint-Étienne 2-1 Olympique lyonnais

Buts : Stassin (10 e et 66 e ) pour les Verts // Tessmann (76 e ) pour les Gones

Parce qu’il convient de tout mettre de côté, semaine européenne comme lutte pour le maintien, pour reprendre le fil d’une histoire régionale, un Derby est toujours un match hors du temps. Mais le 126 e du nom entre Saint-Étienne et Lyon le sera d’autant plus. Déjà parce que 2h40 séparent le coup d’envoi du coup de sifflet final, la faute à une longue interruption suite à l’agression de l’arbitre assistant, recevant un projectile sur la tête à l’orée de la mi-temps. Mais aussi parce que, le temps où le ballon primait, c’est une bagarre incroyable entre voisin qui a été proposée. Bagarre qui n’aurait été rien sans la grande partition jouée par l’ASSE et son buteur fétiche Lucas Stassin, auteur d’un doublé. Le Belge succède à Robert Berić, dernier attaquant à avoir offert une victoire dans le Derby. C’était en octobre 2019, une autre époque.…

