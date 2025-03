Sahara occidental, immigration, mémoire... : les raisons de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie

Tumultueuses historiquement, les relations entre la France et l'Algérie se sont gravement détériorées ces derniers mois, plongeant les deux capitales dans une crise diplomatique profonde.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Immigration, Sahara occidental, arrestation d'influenceurs, d'intellectuel : des polémiques nombreuses alimentent la crise diplomatique entre Paris et Alger, sans précédent depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962.

• Le Sahara occidental, un casus belli

C'est l'élément déclencheur de la crise actuelle : la reconnaissance par le président Emmanuel Macron en juillet 2024 de la "souveraineté marocaine" sur le Sahara occidental . Une rupture spectaculaire avec la position traditionnelle de la France jusque-là alignée sur l'ONU, qui le considère comme un territoire au statut non défini. L'ex-colonie espagnole, contrôlée à environ 80% par le Maroc est revendiquée depuis 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

Salué comme une victoire diplomatique majeure par Rabat, ce geste est perçu comme une trahison historique par Alger, qui a rappelé son ambassadeur à Paris et dénoncé une violation "de la légalité internationale". La ministre de la Culture et le président du Sénat français ont franchi un nouveau cap symbolique en se rendant au Sahara occidental récemment, Paris considérant désormais le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine "comme seul et unique cadre de règlement" du dossier .

• Bras de fer sur l'immigration

Les deux pays entretiennent historiquement des liens étroits au niveau des populations. Les Algériens occupent ainsi la tête des nationalités étrangères présentes en France. Selon des chiffres officiels, on comptait 649.991 Algériens sur le territoire en 2024.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a menacé de démissionner si le gouvernement renonçait à un rapport de force, a accusé mercredi l'Algérie d'"agresser" la France, plaidant notamment pour la "remise en cause" des facilités consulaires accordées aux détenteurs de passeports diplomatiques.

Alger a opposé lundi une fin de non-recevoir à une liste d'Algériens expulsables fournie par Paris ces derniers jours, réitérant son "rejet catégorique des menaces, velléités d'intimidation, injonctions et ultimatums" venant de France. Le refus de l'Algérie d'accepter plusieurs ressortissants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, dont l'auteur d'un attentat qui a fait un mort à Mulhouse (est de la France) le 22 février, a aggravé la situation.

Le Premier ministre François Bayrou a menacé de "dénoncer" l'accord de 1968 qui donne un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d'emploi, lançant un ultimatum de six semaines pour reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Toutefois, début mars, le président Macron a semblé jouer la carte de l'apaisement en se disant "favorable, non pas à dénoncer, mais à renégocier" cet accord.

• Polémiques autour d'influenceurs

Les tensions se sont encore aggravées avec l'arrestation en France en début d'année d'influenceurs algériens pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux. Certains opposants algériens en France ont laissé entendre que ces influenceurs étaient manipulés par Alger.

Un an de prison avec sursis a été requis mardi à Lyon contre l'influenceuse Sofia Benlemmane, poursuivie pour "menaces de mort" contre des opposants algériens. Un autre influenceur, "Zazou Youssef", a été condamné fin février à Brest à 18 mois ferme assortis d'une interdiction du territoire français pendant dix ans pour avoir appelé à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie. "Doualemn" a lui été condamné en mars à Montpellier à cinq mois de prison avec sursis, après la diffusion d'une vidéo appelant à "donner une sévère correction" à un opposant algérien.

• Incarcération de Boualem Sansal

Paris juge arbitraire la détention depuis la mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en Algérie, âgé et malade d'un cancer, sans possibilité de voir son avocat français. Boualem Sansal est poursuivi pour des déclarations faites en France à un média réputé d'extrême droite et considérées comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien.

• La question mémorielle, une plaie toujours ouverte

Le rapprochement opéré avec Alger en 2022, avec le lancement d'une commission mixte d'historiens sur le difficile dossier mémoriel, pâtit notamment de la crise actuelle.

La conquête de l'Algérie à partir de 1830, la destruction de ses structures socio-économiques par des déportations massives, et la répression féroce de nombreuses révoltes avant une sanglante guerre d'indépendance (1954-1962) ont fait 1,5 million de morts algériens selon l'Algérie, 500.000 dont 400.000 Algériens selon les historiens français.

Cette histoire est régulièrement "instrumentalisée" par les deux pouvoirs politiques , selon des experts, avec du côté algérien l'omniprésence du récit national sur la guerre d'indépendance, et du côté français le souci de ménager ceux qui s'opposent à toute "repentance".