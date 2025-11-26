Safran inaugure en Inde un site géant de maintenance pour son moteur d'avion vedette

Un moteur Leap lors de l'inauguration par le groupe français Safran, à Hyderabad en Inde, d'un centre de maintenace dédié, le 26 novembre 2025 ( AFP / NOAH SEELAM )

Safran a inauguré mercredi à Hyderabad, en Inde, un centre de maintenance pour son moteur d'avion phare, le Leap, une étape stratégique pour le groupe français dans un pays où le trafic aérien connaît une croissance fulgurante.

"L'ouverture de ce site illustre l'importance de l'Inde pour notre groupe", a souligné mercredi le directeur général de Safran, Olivier Andriès. "Nous sommes fiers d'accompagner la croissance rapide des marchés d'aéronautique civil et militaire dans le pays" et de "contribuer à (son) autonomie stratégique du pays".

Safran entend tripler son chiffre d'affaires en Inde d'ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d'euros, dont la moitié sera générée par les implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays.

"Au cours des onze dernières années, l'écosystème de l'aviation en Inde a fait un bond décisif, doublant le nombre d'aéroports, d'avions et de passagers", a rappelé mercredi le ministre de l'Aviation civile, Kinjarapu Rammohan Naidu.

Présenté comme le plus grand centre mondial de maintenance et de réparation des moteurs Leap, le site inauguré mercredi est situé à proximité de l'aéroport d'Hyderabad (sud), une ville de 10 millions d'habitants.

Fabriqué par Safran et l'américain GE dans le cadre de leur coentreprise CFM, Leap équipe tous les Boeing 737 MAX, environ 60% des Airbus A320neo - les modèles les plus vendus des deux avionneurs - et les COMAC C919 chinois.

- "Réduire la dépendance" -

Le directeur général de Safran Olivier Andriès, au centre devant un moteur Leap, à Hyderabad, en Inde, le 26 novembre 2025 ( AFP / NOAH SEELAM )

Opérationnel début 2026, cet immense atelier de 45.000 m2 a nécessité un investissement de 200 millions d'euros.

A terme, il sera doté d'une capacité annuelle de maintenance de 300 moteurs Leap qui équipent la majorité des monocouloirs de nouvelle génération.

L'Inde est le troisième marché mondial de CFM, avec cinq compagnies exploitant plus de 400 appareils équipés de moteurs Leap et plus de 2.000 moteurs en commande.

Lancé avec 250 employés, le site d'Hyderabad en accueillera à terme jusqu'à 1.100.

Jusqu'à présent, les compagnies indiennes faisaient réviser ses moteurs à l'étranger.

"D'ici 2030, jusqu'à 90% de la maintenance des moteurs Leap des compagnies indiennes seront réalisés dans cet atelier", s'est félicité le ministre Naidu. "Cela réduira considérablement la dépendance aux centres étrangers et les coûts, et raccourcira les délais d'exécution".

Safran vend ses moteurs à perte et tire le gros de ses marges des services après-vente et de l'entretien.

Présent en Inde depuis soixante-dix ans, notamment dans les turbines d'hélicoptères, le groupe y a récemment renforcé son implantation. Il possède désormais 18 sites industriels et environ 3.000 collaborateurs.

- "Ligne d'assemblage" -

Safran et la société indienne Hindustan Aeronautics Limited produisent à Bangalore des composants pour les moteurs CM56 et Leap.

Cette inauguration a été l'occasion pour les dirigeants du groupe français et des représentants du gouvernement indien de poser la première pierre du futur atelier de maintenance du moteur M88, qui équipe le chasseur Rafale de Dassault Aviation.

Il représente un investissement de plus de 40 millions d'euros, pourra réviser plus de 600 modules de moteurs par an et emploiera à terme 150 personnes.

Fin avril, New Delhi a signé un accord pour l'acquisition de 26 nouveaux avions de combat pour sa marine. Cette commande est venue s'ajouter à une première, en 2016, de 36 Rafale pour l'armée de l'air indienne.

D'autres commandes pourraient être passées dans les prochains mois par New Delhi .

"Si cela se concrétise, nous nous engageons pleinement à aller encore plus loin en termes de +Make in India+ (Fabriqué en Inde). Une décision sera de commencer à développer une ligne d'assemblage de ce moteur", s'est engagé M. Andriès, avec notamment des pièces fabriquées et achetées en Inde.

L'Inde est "le seul pays au monde pour lequel nous serions prêts à faire, un tel transfert de technologie", a-t-il affirmé.

Lundi, Safran a par ailleurs signé un accord pour la création d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited, destinée à la production de l'armement air-sol modulaire Hammer.