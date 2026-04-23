Saab: le bénéfice net progresse de 15% au 1T, porté par l'essor continu de la demande

Le groupe suédois de défense Saab a annoncé jeudi une hausse de 15% de son bénéfice net au premier trimestre, profitant d'une demande "toujours forte" à travers le monde.

( ANP / ROBIN UTRECHT )

Entre janvier et mars, "la demande en solutions de défense de pointe est restée forte, et notre portefeuille de premier plan répond parfaitement aux priorités des pays du monde entier", s'est félicité Micael Johansson, directeur général du groupe, cité dans le rapport trimestriel.

Saab a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de couronnes suédoises (139 millions d'euros) contre 1,3 milliard sur la même période l'année dernière, en hausse de 15%, au-delà du consensus des analystes qui tablaient sur 1,3 milliard de couronnes.

"Tous les secteurs d'activité ont enregistré une croissance des ventes à deux chiffres au cours du trimestre", a souligné le DG, énumérant l'augmentation de la production des avions de chasse Gripen, avec la sortie d'un nouveau modèle (Gripen E) produit au Brésil.

"Deux nouvelles installations de production spécialisées dans le combat terrestre ont été inaugurées en Suède", a ajouté M. Johansson.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre s'est élevé à 19,2 milliards de couronnes suédoises (1,78 milliard d'euros), légèrement en deçà des attentes mais en progression de de 21%, contre 15,8 milliards au premier trimestre 2025.

Face à l'explosion de la demande mondiale, le secteur de la défense est confronté à des retards de livraison, à cause notamment de tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

Saab a néanmoins affiché un solide bénéfice d'exploitation sur ce premier trimestre, à 1,9 milliard de couronnes (+32%).

Le carnet de commandes du groupe atteint désormais 274,1 milliards de couronnes suédoises (25,4 milliards d'euros).