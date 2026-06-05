S&P ne changera pas ses règles pour intégrer plus tôt SpaceX à son indice phare S&P 500

( AFP / PATRICK T. FALLON )

S&P a écarté un changement de ses règles qui aurait notamment permis à SpaceX, dont l'entrée en Bourse est imminente, d'intégrer plus rapidement son indice phare, le S&P 500.

S&P Dow Jones Indices, société commune entre S&P Global et le groupe boursier CME, avait étudié la possibilité de ramener de 12 à 6 mois après une introduction en Bourse le délai pour devenir membre du S&P 500, mais a annoncé jeudi soir, dans un communiqué, avoir choisi le statu quo.

Si cette réflexion n'était pas directement liée à SpaceX, qui n'est pas mentionné dans le communiqué, elle intervenait alors que se prépare une série d'introductions sans précédent dans l'histoire boursière mondiale.

Car outre le conglomérat dirigé par Elon Musk (valorisé 1.765 milliard de dollars), sont attendus dans les mois à venir Anthropic et OpenAI, qui peuvent chacun prétendre à une capitalisation boursière proche de mille milliards de dollars.

La décision de S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) est d'importance car pas moins de 16.000 milliards de dollars d'actifs sont placés dans des fonds indexés sur le S&P 500.

Cela signifie qu'en cas de modification de la composition de l'indice, ces fonds doivent ajuster leur portefeuille et acheter des actions de l'entreprise qui rejoint le S&P 500, ce qui équivaut généralement à un coup de pouce notable pour le titre.

S&P DJI a, ce faisant, pris le contrepied de la Bourse électronique Nasdaq, qui avant d'être officiellement retenue pour accueillir la cotation principale de SpaceX, avait modifié ses règles relatives à ses propres indices.

La place new-yorkaise a réduit de trois mois à quinze jours le délai entre une introduction en Bourse et une éventuelle sélection à l'indice vedette Nasdaq-100.

La première cotation de SpaceX est attendue le 12 juin, même si l'officialisation de la date ne se fait généralement que la veille, pour prendre en compte les conditions de marché.