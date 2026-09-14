Rutte met en cause Poutine après l'attaque d'un train ukrainien par un drone russe

Le secrétaire général de l'Otan (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) Mark Rutte, a mis en cause le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de "désespéré", après l'attaque la veille d'un train de voyageurs par un drone près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.

"La Russie fait preuve d'une imprudence croissante alors qu'elle poursuit sa terrible guerre contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.

S'exprimant devants des journalistes, Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a dit que cet incident constituait une escalade délibérée de la part du chef du Kremlin visant à semer la peur en Europe.

"Il est d'autant plus important que nous gardions notre sang-froid (...) mais qu’en même temps, nous ne laissions aucun doute sur le fait que nous sommes capables de nous défendre et que nous ne reculerons pas si la situation s’aggrave", a-t-il déclaré lors d'une conférence à Wolgast, dans le nord-est de l'Allemagne

L'attaque a eu lieu quelques minutes après le passage d’un train diplomatique à bord duquel se trouvaient l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et des diplomates européens.

(Reportage de Bart Meijer, Andrew Gray; Rédigé par Charlotte Van Campenhout; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)