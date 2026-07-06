Rutte insiste sur les droits démocratiques après la répression turque en marge du sommet de l'Otan

Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a déclaré lundi que le droit de manifester et la liberté de la presse étaient essentiels dans les démocraties, réagissant à la récente répression menée par la Turquie à l’encontre des dissidents au sommet de l'alliance qui se tient mardi et mercredi à Ankara.

Interrogé sur la récente répression et sur les restrictions imposées par la Turquie à l’approche du sommet Mark Rutte a déclaré que la démocratie ne se résumait pas aux seules élections.

"La démocratie, c’est que les gens puissent organiser des manifestations s’ils le souhaitent. C’est donc bien plus que de simples élections libres, et cela vaut également pour les médias", a-t-il ajouté, soulignant qu’il était important pour l’Otan que les médias puissent assister en personne aux événements majeurs.

Plusieurs journalistes turcs indépendants se sont vu refuser l'accréditation pour le sommet, tandis que plus de 100 personnes ont été interpellées dimanche lors de marches de protestation organisées par des partis et des groupes de gauche. Une centaine d'autres ont été arrêtées dans le cadre de raids antiterroristes à Ankara.

Les autorités turques affirment que ces détentions et ces opérations visent à mettre au jour des activités de contestation qui ne sont pas liées au sommet.

Les pays occidentaux, notamment les alliés d’Ankara au sein de l’Otan, se sont tus ces dernières années quant à leurs préoccupations concernant les droits de l’homme et les libertés en Turquie.

Certains détracteurs du gouvernement du président turc Tayyip Erdogan affirment que cela a favorisé une dérive autoritaire, affaibli l’opposition turque et fait passer au second plan les principes fondateurs de l’Otan que sont la démocratie et l’État de droit.

(Rédigé par Tuvan Gumrukcu et Huseyin Hayatsever ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)