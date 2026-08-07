Russie-Wildberries fait état d'une nouvelle attaque ukrainienne dans l'Oural

(Actualisé avec ouverture de nouveaux centres partenaires)

Le détaillant en ligne russe Wildberries, cible d’une campagne de frappes ukrainiennes presque quotidiennes depuis trois semaines, a déclaré vendredi qu’un autre de ses centres logistiques avait pris feu à la suite d’une attaque à Ekaterinbourg, dans l'Oural à 1.400 km à l’est de Moscou.

L'incendie a ensuite été maîtrisé et la plupart des marchandises présentes sur le site n'ont pas été endommagées, a précisé l'entreprise sur Telegram. Le gouverneur local a indiqué dans un message séparé que huit drones avaient été abattus au-dessus de la région pendant la nuit, et que trois d'entre eux s'étaient écrasés sur le toit d'un centre logistique.

Au moins 20 entrepôts de Wildberries ont été attaqués depuis le 18 juillet dans le cadre d’une campagne menée par l’Ukraine visant à "faire entrer la guerre [chez les Russes]" ordinaires et à alourdir le coût pour la Russie de la poursuite du conflit déclenché par Moscou en février 2022.

Le groupe a annoncé vendredi l'ouverture de nouveaux "centres partenaires" pour stocker ses marchandises.

Cette annonce constitue la première indication sur la manière dont Wildberries compte compenser la destruction de plus d’un cinquième de sa capacité de stockage, à la suite des attaques qui ont touché au moins 20 de ses entrepôts.

Les propriétaires et locataires de locaux adaptés pourront créer un centre partenaire et être rémunérés pour le traitement, le stockage et l'expédition des marchandises provenant des vendeurs de la plateforme, a-t-elle précisé.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)