Russie-Une frappe ukrainienne fait deux morts dans la région de Belgorod-Tass

Une frappe ukrainienne a fait deux morts et quatre blessés dans la région russe de Belgorod, a rapporté vendredi l'agence de presse russe Tass, citant des responsables locaux.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
Une frappe ukrainienne a fait deux morts et quatre blessés dans la région russe de Belgorod, a rapporté vendredi l'agence de presse russe Tass, citant des responsables locaux.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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