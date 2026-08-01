Russie-Une explosion fait trois morts et 15 blessés dans le centre de Moscou-police

(Actualisé avec précisions)

Trois personnes ont été tuées et 15 autres blessées lors d'une explosion survenue près d'un café dans le centre de Moscou samedi soir, a indiqué la police de la capitale russe dans un communiqué.

L'explosion s'est produite vers 20h00, heure locale, à proximité d'un café situé à l'intérieur ou près de l'un des sept gratte-ciel staliniens de Moscou, sur la place Koudrinskaïa, a précisé la police.

Les enquêteurs et les services d'urgence sont sur les lieux, a ajouté la police.

La télévision publique russe a indiqué que l'explosion pourrait avoir été provoquée par une bouteille de gaz. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information dans l'immédiat.

L'agence de presse russe RIA a diffusé une vidéo montrant des membres des forces de l'ordre lourdement armés présents sur les lieux, qui ont été fermés au public.

Selon le média en ligne Baza, l'explosion s'est produite dans le restaurant italien haut de gamme Balzi Rossi. Le site internet du restaurant indiquait que l'établissement était fermé samedi pour un événement privé.

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet)