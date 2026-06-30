 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie-Un bébé tué par la chute des débris d'un drone dans la région de Moscou-gouverneur
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 09:09

Un bébé de six mois a été tué mardi par la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel de la région de Moscou, a rapporté le gouverneur Andreï Vorobiov sur Telegram.

Le nourrisson a été extrait de l'immeuble avec trois autres personnes, dont un enfant, mais il est décédé lors de son transfert à l'hôpital, a précisé le gouverneur.

Un homme a par ailleurs été tué dans la nuit dans l'attaque d'un drone ukrainien sur la région russe de Belgorod, ont annoncé les autorités locales.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank