Russie-Un bébé tué par la chute des débris d'un drone dans la région de Moscou-gouverneur

Un bébé de six mois a été tué mardi par la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel de la région de Moscou, a rapporté le gouverneur Andreï Vorobiov sur Telegram.

Le nourrisson a été extrait de l'immeuble avec trois autres personnes, dont un enfant, mais il est décédé lors de son transfert à l'hôpital, a précisé le gouverneur.

Un homme a par ailleurs été tué dans la nuit dans l'attaque d'un drone ukrainien sur la région russe de Belgorod, ont annoncé les autorités locales.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)