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Russie-Raid de drones ukrainiens à Saint-Pétersbourg, un mort - gouverneur
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 09:11

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Une personne a été tuée et cinq autres ont été blessées en Russie dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de drones ukrainiens à Saint-Pétersbourg, a déclaré le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov.

Des incendies se sont déclarés dans un terminal pétrolier, un dépôt de carburant et des entrepôts industriels, a-t-il dit.

La société russe de commerce en ligne Ozon a signalé un incendie sur le site d'une de ses plateformes logistiques à Saint-Pétersbourg.

Le groupe technologique et réseau social VKontakte a déclaré que son centre de données dans la région de Leningrad avait été pris pour cible par des drones, ajoutant que ses services continuaient d'être assurés normalement.

Selon le ministère russe de la Défense, un millier de drones ukrainiens ont été abattus dans plusieurs régions de Russie au cours de la nuit écoulée.

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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