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Russie: "puissantes" cyberattaques au deuxième jour des élections législatives
information fournie par AFP 19/09/2026 à 13:13
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Une électrice vote aux législatives russes, le 19 septembre 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Une électrice vote aux législatives russes, le 19 septembre 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

La Russie a fait état samedi de "puissantes" cyberattaques visant notamment le système électoral à Moscou, au deuxième jour d'élections législatives que devrait sans surprise remporter le parti Russie unie du président Vladimir Poutine.

Ces législatives, les premières organisées depuis le début de l'offensive militaire à grande échelle contre l'Ukraine en 2022, visent à renouveler les 450 sièges de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, et se déroulent également dans les territoires de l'est de l'Ukraine occupés et annexés par la Russie.

L'issue du scrutin fait peu de doute dans un pays où l'expression de la dissidence est sévèrement réprimée par les autorités et alors que le seul parti frontalement opposé à la guerre, Iabloko, a été écarté.

A Moscou, où les électeurs peuvent voter en ligne, comme dans une trentaine d'autres régions russes, "durant toute la nuit, littéralement sans arrêt, le système électoral a subi une cyberattaque très puissante", a déclaré samedi la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova, citée par les agences de presse russes.

Selon elle, cette attaque "massive et intense se poursuit pratiquement tout le temps". Toutefois, "la situation est sous contrôle et la sécurité du système permet de maintenir le vote ininterrompu", a assuré Mme Pamfilova.

Face à Russie unie, le parti au pouvoir, seules des formations soutenant à des degrés divers Vladimir Poutine et la poursuite du conflit en Ukraine - les communistes du KPRF, les nationalistes du LDPR, les conservateurs de Russie juste et les libéraux du parti des Nouvelles personnes - ont été autorisées à concourir.

Devant un théâtre moscovite, transformé en bureau de vote, en plein centre de la capitale russe, Tatiana, retraitée de 71 ans qui ne donne pas son nom, a dit à l'AFP avoir voté pour Russie unie, le parti de Vladimir Poutine.

"C'est le plus grand parti, le plus travailleur et qui a le plus de résultats", estime-t-elle.

Diana, 30 ans, a donné pour sa part sa voix au parti des Nouvelles personnes, en espérant que cette formation accordera davantage d'attention aux problèmes économique dans un pays visé par de multiples sanctions occidentales et des frappes ukrainiennes régulières.

"Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Les salaires sont désormais en baisse, et non plus en hausse", regrette-t-elle, affirmant par ailleurs vouloir la paix avec l'Ukraine.

"Mais en regardant toute cette situation, il me semble que (la guerre) ne finira pas bientôt", ajoute la jeune femme qui a requis l'anonymat.

Le scrutin, qui a commencé vendredi matin, va durer jusqu'à dimanche 18H00 GMT et les premiers résultats sont attendus dans la foulée.

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 19 septembre 15:17

    Ingérences étrangères. J'espère que le régime d'Emmanuel Macron n'y est pour rien...

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