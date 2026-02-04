Russie-Près de six ans de prison pour une plaisanterie sur la guerre en Ukraine

Un humoriste russe a été reconnu coupable d'incitation à la haine et condamné mercredi à près de six ans de prison pour une plaisanterie visant un vétéran de guerre amputé des jambes, suscitant l'indignation de milieux nationalistes et de blogueurs militaires.

Selon un journaliste de Reuters présent à l'audience, Artemy Ostanine a écopé d'une peine de cinq ans et neuf mois d'emprisonnement assortie d'une amende de 300.000 roubles (3 .312 euros).

Cette décision est la dernière en date d'une longue série de jugements et condamnations pour des propos jugés déplacés ou mensongers sur l'armée russe.

Artemy Ostanine a également été reconnu coupable d'avoir offensé les sentiments des chrétiens pour une autre plaisanterie jugée de mauvais goût à propos de Jésus, provoquant la colère de nationalistes orthodoxes.

L'humoriste, qui avait présenté ses excuses à toute personne qu'il aurait pu blesser, a nié toute infraction et affirmé que la plaisanterie sur le vétéran ne faisait aucune référence au conflit en Ukraine.

Lors de son procès, Artemy Ostanine a expliqué que son arrestation et le traitement qu'il avait subi constituaient une sanction suffisante pour toute offense qu'il aurait pu causer.

La Russie a adopté après le lancement de la guerre en Ukraine de nombreuses lois de censure. Depuis, des figures et organisations proches du Kremlin dénoncent publiquement les personnes qu'elles estiment en infraction avec ces textes et les signalent aux autorités.

