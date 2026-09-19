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Russie-Le système de vote en ligne victime d'une cyberattaque - Interfax
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 12:16
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(Actualisé avec d'autres attaques et précisions)

Les autorités russes ont signalé de multiples attaques contre les systèmes de vote et les lignes de communication à travers le pays samedi, à l'occasion des élections législatives qui s'étalent sur trois jours jusqu'à dimanche.

Le système de vote en ligne à Moscou a été la cible d'une violente cyberattaque dans la nuit de vendredi à samedi durant le scrutin, mais la situation reste sous contrôle, a déclaré la présidente de la Commission électorale centrale, citée par l'agence de presse Interfax.

Les attaques se poursuivaient samedi dans la matinée mais elles ont toutes été repoussées avec succès, a déclaré Ella Pamfilova, selon les médias d'État.

Par ailleurs, le ministère russe du Numérique, cité par les médias d'État, a déclaré avoir enregistré une tentative de sabotage sur les lignes de communication dans l'Extrême-Orient russe. Il a cependant précisé que l'attaque avait été déjouée et que toutes les communications avaient été rétablies.

Le vote pour ce scrutin, qui s'étale sur trois jours, a débuté vendredi et il est présenté par le président Vladimir Poutine comme un baromètre du soutien à la guerre contre l'Ukraine.

Il s'agit des premières élections législatives depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

La plupart des candidats opposés à la guerre ont été exclus du scrutin après que la Cour suprême a jugé que le parti libéral Iabloko, qui réclame un cessez-le-feu en Ukraine, avait enfreint les règles électorales. Certains de ses candidats se présentent toutefois dans des circonscriptions.

Les premiers résultats partiels devraient commencer à être communiqués dimanche à partir de 18h00 GMT, et les résultats quasi complets devraient être disponibles lundi.

(Reportage Reuters; rédigé par Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 19 septembre 12:56

    Ce n'est pas grave car le résultat est connu avant le vote . 98,5% des soit disant votants ont voté pour le tsarinet! Quelle rigolade cette élection !

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