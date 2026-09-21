Russie-Le parti de Poutine remporte les élections législatives avec plus de 57% des voix

(Actualisé avec détails, contexte à partir du §5)

Le parti au pouvoir en Russie, "Russie unie", a largement remporté les élections législatives que le président russe Vladimir Poutine avait présentées comme un test de soutien à la guerre en Ukraine, a annoncé lundi la Commission électorale centrale, après le dépouillement de plus de 95% des bulletins.

"Russie Unie", le parti soutenu par Vladimir Poutine, a recueilli 57,83% des voix, soit une hausse de huit points de pourcentage par rapport aux 49,8% obtenus en 2021, lors des dernières élections à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement.

Ces résultats devraient permettre à "Russie unie" d'obtenir 355 sièges - contre 310 actuellement - sur 450.

Le parti conforte ainsi sa majorité qualifiée - acquise au-delà de la barre des 300 - lui donnant la capacité à faire adopter des modifications constitutionnelles sans le soutien des autres partis.

Peu de surprises étaient attendues en Russie dans un système politique étroitement contrôlé, qui selon ses détracteurs ne tolère aucune véritable dissidence.

Selon les analystes politiques, il était important pour les autorités russes que le processus lui-même soit perçu comme s'étant déroulé sans heurts. Les responsables du pays avaient présenté ce scrutin comme un moyen de montrer à leurs ennemis que la Russie est unie.

Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, a déclaré que le Parti communiste avait remporté 13,81% des voix et que le Parti libéral-démocrate de Russie, ultranationaliste, affichait un score de 8,98%. Le parti "Nouvelles personnes est crédité de 7,96%.

Le parti "Russie juste" se situait quant à lui juste en dessous du seuil de 5% requis pour entrer au Parlement alors que le dépouillement touchait presque à sa fin, a ajouté Ella Pamfilova, soulignant qu'il avait "de grandes chances" de parvenir au seuil requis.

Tous ces partis ont voté dans le même sens que "Russie unie" sur les questions majeures ces dernières années.

PERCÉE RÉGIONALE D'UN PARTI ANTI-GUERRE

En Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, proche allié de Poutine, a été réélu pour un cinquième mandat à la tête de la république avec un score officiel avoisinant les 100%.

Ella Pamfilova a déclaré que le taux de participation parmi les 111 millions d’électeurs russes – qu’elle a estimé à 59,3% – constituait un record pour ce type d’élection, qui s’est déroulée malgré une violente attaque de drones ukrainiens contre Moscou dimanche, dernier jour du scrutin.

Elle a également qualifié le scrutin de "transparent", face aux allégations de fraude généralisée formulées par des militants de l’opposition en exil.

Le parti anti-guerre Iabloko, qui n'a pas réussi à obtenir de siège au niveau national en raison de l'interdiction pour nombre de ses membres de se présenter, semble toutefois avoir réussi à s’implanter modestement dans un parlement régional où se tenaient parallèlement des élections.

À Novgorod, à environ 480km au nord-ouest de Moscou, avec près de 97% des voix dépouillées, le parti semblait avoir franchi la barre des 5% d’un point de pourcentage pour entrer au parlement régional.

"Plus de 12.000 habitants de Novgorod ont soutenu Iabloko", a déclaré dans un communiqué le parti, qui prône un cessez-le-feu en Ukraine.

"La paix, la liberté et une vie à l’abri de la peur sont des valeurs qui ont trouvé un écho dans le cœur et l’âme des gens."

(Reportage de Marina Bobrova; Rédigé par Anastasia Teterevleva et Andrew Osborn; Version française Rihab Latrache et Etienne Breban ; Édité par Benoit Van Overstraeten)