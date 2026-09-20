Russie: le parti de Poutine donné vainqueur aux législatives marquées par des attaques de Kiev

Un immeuble d'habitation endommagé après une attaque de drones ukrainiens à Kotelniki, dans la région de Moscou, le 20 septembre 2026 ( AFP / - )

Le parti de Vladimir Poutine est sans surprise donné vainqueur dimanche aux élections législatives, un scrutin marqué par des piratages informatiques et des attaques de drones ukrainiens auxquelles Moscou a promis une riposte.

Selon un sondage à la sortie des urnes réalisé par le Centre russe d'étude de l'opinion publique (VCIOM), un institut d'État, Russie unie remporte 49,4% des voix, environ le même score qu'en 2021, au terme de trois jours d'un scrutin en pleine guerre en Ukraine.

Dmitri Medvedev, l'ex-président russe et actuel patron du parti du Kremlin Russie unie, a "remercié les citoyens qui ont pris part au vote".

Le scrutin s'est déroulé sans suspense dans un pays où l'expression de la dissidence est sévèrement réprimée par les autorités et alors que le seul parti frontalement opposé à la guerre, Iabloko, a été écarté.

Face au parti du Kremlin, seules des formations soutenant à des degrés divers Vladimir Poutine et la poursuite du conflit en Ukraine -- les communistes du KPRF, les nationalistes du LDPR, les conservateurs de Russie juste et les libéraux du parti des Nouvelles personnes -- ont été autorisées à concourir.

Le Parti communiste et le parti nationaliste LDPR sont respectivement crédités de 14,2% et 10,7%.

La présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova, a indiqué que les résultats préliminaires seraient annoncés lundi à 11H00 (8H00 GMT).

Ces législatives, les premières depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en 2022, visent à renouveler les 450 sièges de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Elles se sont aussi déroulées dans les territoires d'Ukraine occupés et annexés par la Russie.

"1.600 drones abattus"

Rappelant la réalité d'un conflit marqué ces derniers mois par une intensification des frappes des deux côtés du front, la dernière journée de vote a été marquée tôt dimanche par une attaque ukrainienne qui a impliqué plus d'un millier de drones, touchant une raffinerie et des zones résidentielles, provoquant des incendies.

Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées, d'après les autorités russes.

Un drone ukrainien a également frappé un bus dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine contrôlé par la Russie, tuant deux personnes dont une employée de la Commission électorale, a annoncé celle-ci.

A Moscou même, une importante raffinerie a été endommagée, selon le maire Sergueï Sobianine, qui a dénoncé une attaque "sans précédent" et "manifestement planifiée dans le but de perturber les élections". Il a évoqué plus de 1.600 drones abattus par la défense antiaérienne russe, dont "450 se dirigeaient vers Moscou".

Dans la soirée, le ministère russe de la Défense a assuré que Moscou "poursuivrait et intensifierait" ses frappes au moyen d'"armes de haute précision contre des cibles militaires à Kiev", en réponse à ces attaques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que les frappes de l'Ukraine "ont eu un impact très important dans la région de Moscou", affirmant qu'une dizaine d'armements différents ont été utilisés.

Attaques informatiques

Des électeurs votent lors des élections législatives russes dans un bureau de vote de Klimovsk, un microdistrict de la ville de Podolsk, dans la région de Moscou, le 19 septembre 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

Parallèlement, la Commission électorale a annoncé avoir observé "plus d'un millier" de vagues d'attaques destinées à saturer de requêtes le système de vote électronique, ainsi que des attaques contre "l'infrastructure de télécommunications de la Russie dans son ensemble".

"Les attaques ont été menées par des groupes hautement professionnels et bien coordonnés, utilisant des outils d'intelligence artificielle", a déclaré Ella Pamfilova, évoquant des tentatives présentant "des signes d'une ingérence ukrainienne".

Mme Pamfilova avait déjà fait état d'une "puissante cyberattaque" qui s'est déroulée samedi sans faire tomber les systèmes.

Ce scrutin s'est déroulé dans un contexte social tendu, la Russie étant confrontée à des sanctions économiques occidentales, des frappes ukrainiennes régulières, des pénuries d'essence et des limitations dans le fonctionnement de l'internet dans plusieurs régions.

Vitali Ivanov, 63 ans, retraité du métro de Moscou, a dit dimanche à l'AFP avoir voté "pour les communistes". "J'ai une petite retraite, ça ne suffit pas pour vivre", explique-t-il.

"Non à la guerre !"

Des élèves d'un lycée font la file pour chanter l'hymne national russe lors de l'ouverture du scrutin dans un bureau de vote installé dans l'enceinte du lycée, à l'occasion des élections législatives russes à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine sous contrôle russe, le 18 septembre 2026 ( AFP / STRINGER )

À Moscou, Igor Safronov, un programmateur de 30 ans, a dit à l'AFP qu'il avait voté pour le parti des Nouvelles personnes, car il "ne voulait pas voter pour Russie unie".

A Berlin, qui accueille l'une des plus grandes diasporas de Russes ayant fui leur pays, quelques dizaines de partisans de l'opposition en exil ont protesté aux cris de "La Russie sera libre!" et "Non à la guerre!", a constaté un journaliste de l'AFP.

A Londres, une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade russe, certaines brandissant des drapeaux ukrainiens, d'autres des pancartes sur lesquelles étaient inscrites "Say no to Putin".

L'Union européenne a de son côté dénoncé des élections se déroulant dans un climat de "répression systématique et institutionnalisée".