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Russie-Le parti au pouvoir en passe de remporter les législatives - commission électorale
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 20:33
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Russie unie était en passe dimanche soir de remporter aisément les élections législatives organisées sur trois jours en Russie, la Commission électorale accordant au parti au pouvoir, après le dépouillement de près de 14% des votes, 57,5% des voix.

Le président russe Vladimir Poutine avait présenté ce scrutin, qui a débuté vendredi, comme un baromètre du soutien à la guerre contre l'Ukraine.

Le taux de participation à ces élections législatives, les premières depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, a dépassé les 56%, a indiqué la commission électorale.

Dans le cadre de ce scrutin, qui vise à renouveler les 450 sièges de la chambre basse du Parlement, la Douma, la plupart des candidats opposés à la guerre ont été exclus après que la Cour suprême a jugé que le parti libéral Iabloko, qui réclame un cessez-le-feu en Ukraine, avait enfreint les règles électorales.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)

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