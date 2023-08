Russie : le cofondateur du géant de la tech Yandex dénonce la guerre "barbare" en Ukraine

L'homme d'affaires a quitté la direction de son entreprise quelques mois après le début de l'invasion. Un proche de Vladimir Poutine a depuis rejoint la direction du groupe.

Arkadi Voloj à Moscou, en Russie, le 9 novembre 2019. ( Sputnik / SERGEI GUNEYEV )

Arkadi Voloj, qui a cofondé en 1997 le joyau de la tech russe Yandex, a dénoncé jeudi 10 août l'offensive "barbare" en Ukraine, devenant seulement le deuxième homme d'affaires majeur russe à s'être prononcé contre le conflit.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est barbare et je m'y oppose catégoriquement. Je suis horrifié par le sort des habitants de l'Ukraine , dont beaucoup sont des amis et des parents, et dont les maisons sont bombardées tous les jours", affirme Arkadi Voloj dans un communiqué transmis à l' AFP . " Je suis contre la guerre ", ajoute-t-il.

En juin 2022, plus de trois mois après le début de l'offensive contre l'Ukraine, l'entrepreneur avait démissionné de la direction de Yandex , moteur de recherche qu'il avait cofondé en 1997 et qui est devenu un géant incontournable des nouvelles technologies en Russie. Dans son communiqué, Arkadi Voloj, qui vit depuis les années 2010 en Israël et se présente sur son site internet comme un "entrepreneur israélien né au Kazakhstan", assure avoir passé les 18 derniers mois à "soutenir les talentueux ingénieurs russes qui ont décidé de quitter le pays" pour qu'ils puissent "commencer une nouvelle vie".

Installé en Israël

"Cela nécessitait de la concentration, de l'attention et de la discrétion (...) Il y avait des raisons de garder le silence pendant ce long processus", poursuit-il.

Interrogé par l' AFP , Yandex a indiqué "ne pas être en mesure de commenter ce communiqué". Après le début de l'offensive russe, Yandex a affronté plusieurs mois d'instabilité, voyant notamment de nombreux employés quitter la Russie.

En décembre, la direction du groupe a annoncé sa réorganisation, marquée notamment par l'arrivée d'un proche de Vladimir Poutine comme "conseiller au développement" , au moment où le Kremlin tente de renforcer sa mainmise sur les géants russes des nouvelles technologies.

Avant Arkadi Voloj, le milliardaire Oleg Tinkov était le seul homme d'affaires majeur russe à s'être prononcé contre le conflit en Ukraine.