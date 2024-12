Russie : l'inflation est un "signal préoccupant", reconnaît Vladimir Poutine, qui vante tout de même une situation "stable"

L'inflation en Russie est notamment alimentée par l'explosion des dépenses militaires pour l'assaut en Ukraine, les effets des sanctions et la hausse des salaires provoquée par la pénurie de main-d'œuvre.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 19 décembre 2024. ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

Une pointe à 8,9% en novembre : l'inflation galopante en Russie est un "signal préoccupant" a reconnu jeudi 19 décembre le président russe Vladimir Poutine, qui a toutefois tenu à vanter la situation économique "stable" du pays.

"L'inflation est un signal préoccupant", a admis le président russe dès les premières minutes de sa grande conférence de presse annuelle, alors que les autorités visent officiellement une hausse des prix de 4% . "Ce qui est désagréable et mauvais, c'est la hausse des prix. Mais j'espère que si les indicateurs macroéconomiques sont maintenus, nous pourrons y faire face", a-t-il ajouté.

L'inflation en Russie est notamment alimentée par l'explosion des dépenses militaires pour l'assaut en Ukraine, les effets des sanctions et des salaires en hausse, conséquence directe des pénuries de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi, les entreprises étant obligées de proposer des rémunérations attractives pour recruter.

Ce rare aveu de Vladimir Poutine intervient à la veille d'une très attendue réunion de la Banque centrale de Russie (BCR) qui pourrait relever son taux directeur, déjà à un niveau record en 20 ans de 21% . Les analystes s'attendent vendredi à une hausse du taux directeur d'un ou deux points de pourcentage.

Essoufflement

Cette possibilité a déjà provoqué une levée de bouclier de la part de grands patrons russes, certains dénonçant une "folie" qui limitent les investissements et freinent, d'après eux, l'économie nationale.

"La situation de l'économie dans son ensemble en Russie est stable, malgré les menaces extérieures et les tentatives d'influence ", a toutefois tenté de convaincre Vladimir Poutine face aux journalistes dans ce show télévisé regardé par des millions de Russes.

L'économie russe, après avoir résisté ces trois dernières années aux sanctions occidentales, donne depuis plusieurs semaines des signes d'essoufflement, avec l'inflation tenace qui ronge le pouvoir d'achat, mais aussi une envolée des taux d'intérêt qui handicape les entreprises, la chute du rouble et des perspectives maussades pour 2025. La monnaie russe est au plus bas face au dollar et à l'euro depuis mars 2022, le billet vert s'échangeant actuellement contre plus de 100 roubles.

Vladimir Poutine a dit s'attendre à une hausse du PIB en fin d'année de "3,9%, peut-être 4%", mais la BCR anticipe l'an prochain une forte décélération, la croissance étant prévue en 2025 entre 0,5 et 1,5%.