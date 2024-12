Russie: l'inflation accélère à 8,9% en novembre sur fond d'affaiblissement du rouble

( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

L'inflation a accéléré en novembre en Russie à 8,9% en rythme annuel, a annoncé mercredi l'agence nationale des statistiques Rosstat, à environ une semaine d'une réunion de la Banque centrale (BCR) qui pourrait encore relever son taux directeur, déjà à un niveau record en 20 ans.

En octobre, l'inflation, notamment alimentée par l'assaut en Ukraine et ses conséquences, avait atteint 8,5%, selon Rosstat, sur un plateau élevé depuis un an, très au-dessus de l'objectif officiel de 4%.

La hausse des prix élevée grignote le pouvoir d'achat des Russes. Récemment, l'explosion des prix du beurre et de l'huile de tournesol a fait les gros titres de la presse russe, rappelant la panique provoquée en 2023 par la hausse des prix des oeufs.

L'accélération de l'inflation pourrait définitivement convaincre la Banque centrale de Russie de relever, dès le 20 décembre prochain, d'un ou deux points de pourcentage son taux directeur déjà fixé à 21%, un niveau jamais vu depuis 2003.

La patronne de la BCR, Elvira Nabioullina, le martèle chaque semaine: elle veut tout faire pour "freiner" la hausse des prix.

Mais plusieurs grands patrons se sont émus ces derniers jours d'une potentielle nouvelle hausse du taux directeur de la BCR, alertant sur le coût déjà élevé à leurs yeux des emprunts, et donc des investissements. Cela pourrait fortement ralentir l'économie russe, au moment où les autorités anticipent déjà une décélération de l'activité en 2025.

En Russie, l'inflation est notamment alimentée par l'explosion des dépenses militaires pour la guerre en Ukraine, les effets des sanctions et des salaires en hausse, conséquence directe des pénuries de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi, les entreprises étant obligées de proposer des rémunérations attractives pour recruter.

Ces pénuries sont le résultat du départ sur le front ukrainien ou à l'étranger de centaines de milliers d'hommes depuis février 2022.

L'inflation et les sanctions pèsent aussi sur le rouble, au plus bas face au dollar et à l'euro depuis mars 2022.

Dans ce contexte, de récentes restrictions américaines sur la grande banque Gazprombank ont affaibli ces dernières semaines la devise russe, dont la BCR a fixé pour jeudi le taux de change à 103,3 roubles pour un dollar.