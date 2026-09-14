Russie et Ukraine ont accepté de ne plus attaquer les infrastructures énergétiques-Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la Russie et l'Ukraine avaient accepté de ne plus attaquer leurs infrastructures énergétiques respectives.

"L'Ukraine a accepté de ne pas frapper les cibles de l'Energie Russe. La Russie a accepté de faire de même!", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant qu'il imputait la flambée des prix du diesel au conflit en Ukraine, non à la guerre avec l'Iran.

(Daphne Psaledakis, Katharine Jackson, version française Tangi Salaün et Sophie Louet)