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Russie et Ukraine ont accepté de ne plus attaquer les infrastructures énergétiques-Trump
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 17:22
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Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la Russie et l'Ukraine avaient accepté de ne plus attaquer leurs infrastructures énergétiques respectives.

"L'Ukraine a accepté de ne pas frapper les cibles de l'Energie Russe. La Russie a accepté de faire de même!", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant qu'il imputait la flambée des prix du diesel au conflit en Ukraine, non à la guerre avec l'Iran.

(Daphne Psaledakis, Katharine Jackson, version française Tangi Salaün et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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