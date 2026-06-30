Russie, Chine, extrémistes... : le renseignement allemand met en garde contre la multiplication des menaces

"Les ennemis de notre ordre fondamental démocratique et libéral viennent aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur", selon le ministre de l'Intérieur allemand.

Des policiers allemands. (illustration) ( AFP / HANNES P. ALBERT )

L'Allemagne est confrontée à une montée des menaces sur son territoire -menaces extérieures avec l Chine ou la Russie, et menace intérieurs, avec les extrémismes de gauche et de droite-, a déclaré mardi 30 juin son ministre de l'Intérieur, citant le service de renseignement intérieur.

Alexander Dobrindt a présenté à Berlin le rapport annuel du renseignement intérieur allemand BfV, qui met en garde contre la recrudescence des cas de sabotages imputés à Moscou, l'espionnage chinois, des terroristes islamistes soupçonnés d'être soutenus par l'Iran et des néonazis violents .

"Les ennemis de notre ordre fondamental démocratique et libéral viennent aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur", affirme le ministre conservateur.

Il réclame une action "très rapide" pour élargir les pouvoirs des services de renseignement du pays et assouplir certaines limites freinant les opérations clandestines. "Au vu de la situation, nous sommes convaincus qu'il faut renforcer davantage nos capacités", a-t-il déclaré.

La Russie, principale menace extérieure

Selon lui, "la principale menace extérieure provient actuellement de la Russie" , citant des cas présumés d’agents "jetables" recrutés par Moscou pour des opérations d’espionnage et de sabotage. La Russie "considère l'Allemagne comme un adversaire clé en Europe et mobilise l'ensemble de ses moyens dans ses opérations hybrides sur le continent", abonde Sinan Selen, président du BfV.

D'autres puissances se livrent à des opérations de sabotage mais aussi "des ingérences économiques ou politiques illicites, y compris des assassinats, et diffusent de la désinformation".

Ces actions visent des opposants politiques exilés en Allemagne, traqués "par des méthodes s'apparentant à du terrorisme d'État , telles que des agressions, des enlèvements ou des meurtres".

D'après le rapport, les groupuscules d’extrême droite demeurent plus dangereux que ceux d'extrême gauche, mais la violence s'accroît dans les deux camps, a insisté Alexander Dobrindt.

En outre, l'antisémitisme et l'hostilité envers Israël sont un "défi majeur" pour les autorités allemandes. "Les cibles juives et israéliennes restent une priorité pour certains acteurs étatiques, notamment l'Iran", a déclaré Sinan Selen.