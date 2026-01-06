Rugby: TF1 rachète à France TV une partie des Six Nations

Des ballons de rugby du tournoi des Six Nations

France Télévisions a annoncé mardi qu'il rétrocédait à TF1 ‍neuf des 15 matches du Tournoi des Six Nations 2026 "à titre exceptionnel".

"Du fait des très fortes ‌contraintes budgétaires qui s’imposent à l’entreprise en 2026, France Télévisions, au terme d’un accord conclu ​avec le groupe TF1, sous-licencie les droits ⁠de diffusion de 9 des 15 matches qui se tiendront majoritairement durant les Jeux ⁠olympiques et ‍paralympiques d’hiver de Milan-Cortina", a déclaré ⁠France TV dans un communiqué.

La liste des rencontres rétrocédées n'a pas été précisée mais selon Le ​Parisien, TF1 diffusera deux matches du XV de France : face au Pays de Galles, le 15 ⁠février, et contre l'Écosse, le 7 ​mars.

France TV avait annoncé en juin dernier ​l'acquisition des ​droits exclusifs de diffusion en France de l'intégralité ​des matches des Tournois ⁠des Six Nations masculin et féminin de 2026 à 2029 inclus.

Le mois dernier, le conseil d'administration de France TV avait déjà évoqué dans un ‌communiqué "une hypothèse de revente d’un ou plusieurs événements sportifs identitaires du service public" dans le cadre d'un effort de 140 millions d'euros pour un budget 2026 à l'équilibre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Blandine Hénault)