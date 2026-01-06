Rugby-TF1 rachète à France TV une partie des Six Nations

(Actualisé avec communiqué TF1)

France Télévisions a annoncé mardi qu'il rétrocédait à TF1 neuf des 15 matches du Tournoi des Six Nations 2026 "à titre exceptionnel", dont deux rencontres du XV de France.

"Du fait des très fortes contraintes budgétaires qui s’imposent à l’entreprise en 2026, France Télévisions, au terme d’un accord conclu avec le groupe TF1, sous-licencie les droits de diffusion de 9 des 15 matches qui se tiendront majoritairement durant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina", a déclaré France TV dans un communiqué.

Dans son communiqué, TF1 a précisé qu'il diffuserait deux matches à l'extérieur du XV de France : face au Pays de Galles, le 15 février, et contre l'Écosse, le 7 mars.

"Cet accord (...) vient renforcer l'offre de retransmissions sportives du Groupe TF1 et contribue au positionnement du rugby comme le second pilier de notre offre d’évènements sportifs aux côtés du football", s'est réjoui le groupe privé.

France TV avait annoncé en juin dernier l'acquisition des droits exclusifs de diffusion en France de l'intégralité des matches des Tournois des Six Nations masculin et féminin de 2026 à 2029 inclus.

Le mois dernier, le conseil d'administration de France TV avait déjà évoqué dans un communiqué "une hypothèse de revente d’un ou plusieurs événements sportifs identitaires du service public" dans le cadre d'un effort de 140 millions d'euros pour un budget 2026 à l'équilibre.

(Rédigé par Vincent Daheron)