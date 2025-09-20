Rugby-Les Bleues éliminées en demi-finales de la Coupe du monde par l'Angleterre

Coupe du Monde Féminine 2025 - Demi-finales - France - Angleterre

par Toby Davis

BRISTOL, Angleterre -L'équipe de France féminine de rugby a été éliminée en demi-finales de la Coupe du monde par l'Angleterre (35-17) samedi à Bristol, malgré une valeureuse prestation, et jouera dans une semaine pour la troisième place face à la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre.

Les Bleues ont longtemps fait douter les Anglaises mais n'ont pu éviter une 17e défaite consécutive face aux Red Roses, qui joueront samedi à Twickenham leur septième finale de Coupe du monde consécutive. Elles y défieront le Canada, tombeur surprise des Néo-Zélandaises vendredi (34-19).

Le XV de France, de son côté, a une nouvelle fois échoué au stade des demi-finales, pour la septième édition consécutive, et devra patienter pour disputer sa première finale. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz tenteront de glaner une quatrième médaille de bronze de suite.

"Il y a beaucoup de déception parce que ça fait trois ans qu'on attendait ce moment", a réagi la centre Gabrielle Vernier sur TF1. "Cette première mi-temps, on les tient et on les met en difficulté. On est chez elles, on ne score pas. Le début de deuxième mi-temps, on loupe le coche. Elles ont fait une bien meilleure deuxième mi-temps que nous."

Un peu plus d'un mois après une lourde défaite en préparation lors de leur dernière confrontation (40-6), les Bleues ont montré un tout autre visage sans toutefois être récompensées en raison d'un manque d'efficacité au cours d'une première période pourtant dominatrice.

La rencontre a mal commencé puisque l'arrière anglaise Ellie Kildunne a ouvert la marque après seulement cinq minutes (7-0), le temps nécessaire aux Tricolores pour entrer dans la partie.

OCCASIONS ENVOLÉES

Les Françaises ont ensuite dû attendre la 24e minute pour enfin franchir à leur tour le rideau défensif anglais et aplatir grâce à Nassira Konde (7-5).

Elles ont cependant manqué l'occasion de prendre l'avantage au score malgré des opportunités en or à l'image de la transmission manquée de Marine Ménager vers Léa Champon qui pouvait filer doubler la mise (34e) ou de cette passe en-avant de Gabrielle Vernier alors que l'essai était tout proche (35e).

Les occasions envolées ont coûté cher dans une seconde période qui a largement tourné à la faveur des Anglaises avec un nouvel essai inscrit dès les premières minutes par Amy Cokayne (46e, 14-5).

Si un essai de Kelly Arbey a redonné espoir aux Bleues (52e, 14-12), celui-ci a été de courte durée. Les Red Roses ont accéléré, d'abord par Abbie Ward en puissance (59e, 21-12) puis par Ellie Kildunne qui s'est offert un doublé à l'issue d'un magnifique slalom (69e, 28-12).

L'écart s'est envolé et le doublé de Nassira Konde n'y a rien changé (73e, 28-17). Au contraire, l'Angleterre a enfoncé le clou dans les dernières minutes par l'intermédiaire de Megan Jones (79e, 35-17).

Le XV de France n'avait pas toutes ses forces vives pour cette demi-finale en raison des suspensions de la co-capitaine Manae Feleu et de la troisième ligne Axelle Berthoumieu ainsi que les forfaits de Lina Queyroi et surtout de Joanna Grisez, meilleur marqueuse tricolore du tournoi avec quatre essais.

"Ça reste encore une demi-finale perdue. C'est chèrement payé parce que les filles ont mis énormément de coeur. Malheureusement, on fait quelques erreurs qu'on paie cash", a déclaré le co-sélectionneur David Ortiz sur TF1.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)