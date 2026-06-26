Rugby-Le Stade toulousain, invaincu en finale depuis 2008, vise un quadruplé historique contre Montpellier

Le Stade toulousain s'avance en immense favori de la finale du championnat de France de Top 14 face à Montpellier, samedi, fort de ses 11 finales consécutives remportées toutes compétitions confondues et porté par l'ambition de réaliser un quadruplé historique.

La statistique est affolante : Toulouse n'a plus perdu en finale depuis sa défaite sur la dernière marche de la Champions Cup 2008 face à la province irlandaise du Munster (16-13). Depuis, le club occitan a réalisé un parfait 11/11, ajoutant trois Champions Cup et huit titres de Top 14 à son immense palmarès.

Il a notamment remporté les trois dernières finales du championnat de France, les deux dernières face à son plus proche rival de la décennie, l'Union Bordeaux-Bègles. L'enjeu pour les Toulousains, samedi soir au Stade de France, sera de réussir le quatre à la suite afin d'imiter leurs glorieux aînés.

Seules deux équipes dans la longue histoire du championnat de France de rugby ont réussi pareil exploit : le Stade bordelais de 1904 à 1907 et le Stade toulousain, donc, de 1994 à 1997.

Le club haut-garonnais a même gagné cinq des six dernières éditions du championnat qui ont été à leur terme, la saison 2019-2020 ayant été interrompue en raison du Covid-19. Sur la période, seul Montpellier a réussi à glaner son premier titre en 2022.

Les Héraultais avaient alors battu le Castres Olympique en finale (29-10) pour décrocher un sacre qui semblait improbable un an plus tôt, quand le club luttait pour son maintien dans l'élite.

Cette année, le MHR semble revivre cette même histoire de résurgence.

En 2024, le club était passé encore plus proche de la relégation en Pro D2, ne devant son maintien qu'à une pénalité réussie dans les dernières minutes du barrage face à Grenoble (20-18).

"Quand on amène de la stabilité dans un projet, on arrive à faire des choses intéressantes. Je ne m'attendais pas, deux ans après, à être ici devant vous", a reconnu l'entraîneur montpelliérain Joan Caudullo, vendredi, en conférence de presse.

Ce dernier, ancien directeur du centre de formation, a été promu dans la foulée du maintien à la tête de l'équipe, dans un club présidé par Mohed Altrad et au sein duquel l'ancien sélectionneur du XV de France (2000 à 2007) et ex-président de la Fédération française de rugby (2016 à 2023) Bernard Laporte occupe le poste de directeur du rugby.

Les deux hommes attendent par ailleurs leur procès en appel pour des soupçons de corruption.

Sous les ordres de Joan Caudullo, le MHR refait parler de lui sur le terrain. Il a remporté cette saison la Challenge Cup, surfe sur une série de 11 succès d'affilée toutes compétitions confondues et compte seulement trois défaites sur ses 26 derniers matches.

Deuxièmes de la saison régulière, les Montpelliérains ont battu le Stade français (25-15) en demi-finales pour rejoindre le Stade toulousain, en espérant un exploit. Toulouse a impressionné la semaine dernière en écrasant le Racing 92 (71-17).

"De voir tout le monde nous donner perdants, c'est une motivation", a assuré le troisième ligne du MHR Lenni Nouchi, vendredi, en conférence de presse. "Les gens ne se demandent pas 'qui va gagner ?' mais 'combien on va en prendre ?'."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)