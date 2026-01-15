Rugby: La Nouvelle-Zélande se sépare de son sélectionneur Robertson

L'entraîneur de la Nouvelle-Zélande, Scott Robertson, à l'Aviva Stadium de Dublin

par Ian Ransom

Les All Blacks ont démis Scott Robertson de ses fonctions de sélectionneur après un examen des performances de l'équipe, a annoncé jeudi la Fédération ‍néo-zélandaise de rugby, à moins de deux ans de la prochaine Coupe du monde.

L'avenir de Scott Robertson était au centre des discussions depuis décembre sur fond de frictions entre les joueurs cadres et le staff des All Blacks.

Arrivé ‌pour remplacer Ian Foster après la Coupe du monde 2023, le technicien de 51 ans a conduit les All Blacks à dix victoires sur 13 tests lors de la saison 2025, mais l'ancien ​entraîneur des Canterbury Crusaders a été mis sous pression l'été dernier après une première défaite à l'extérieur ⁠contre l'Argentine et une défaite record contre l'Afrique du Sud à Wellington (43-10).

Les All Blacks ont également été battus par l'Angleterre à Twickenham en novembre.

"Le milieu du cycle de la ⁠Coupe du monde de rugby est ‍le bon moment pour évaluer les progrès réalisés par les All Blacks au ⁠cours des deux premières saisons. L'équipe s'apprête à jouer un calendrier important en 2026 et le tournoi en 2027 reste l'objectif principal", a déclaré David Kirk, le président de New Zealand Rugby (NZR), dans un communiqué.

"Nous avons procédé ​à un examen approfondi des progrès de l'équipe sur et en dehors du terrain et nous avons ensuite discuté avec Scott de la suite à donner. NZR et Scott sont tous deux convenus qu'il était dans ⁠l'intérêt de l'équipe qu'il quitte son poste d'entraîneur principal."

Initialement sous contrat jusqu'à la fin de ​la Coupe du monde 2027 en Australie, Scott Robertson a déclaré qu'il était "dévasté" ​par cette décision.

"Entraîner les All ​Blacks a été l'honneur de ma vie. Je suis incroyablement fier de ce que cette équipe a accompli ​et des progrès que nous avons réalisés", a-t-il déclaré dans ⁠un autre communiqué. "Nous avons formé un groupe de jeunes joueurs talentueux, renforcé la profondeur de l'équipe et posé des fondations solides pour les années à venir."

"Après le bilan de fin d'année, j'ai pris le temps de réfléchir à certains retours. Ma priorité a toujours été le succès des All Blacks et, après avoir discuté avec New ‌Zealand Rugby, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de l'équipe que je me retire."

L'instance dirigeante a déclaré que la recherche d'un remplaçant commencerait immédiatement alors que les All Blacks doivent disputer leur prochain match face au XV de France, en juillet, à l'occasion du Championnat des nations, une nouvelle compétition.

Jamie Joseph, l'ancien sélectionneur du Japon, est considéré comme le favori pour remplacer Scott Robertson.

(Rédigé par Ian Ransom à Melbourne, version française ‌Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)