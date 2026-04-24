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Rugby -La FFR mise en examen pour homicide involontaire dans l'affaire Narjissi
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 20:40

La Fédération française de rugby a pris acte vendredi de sa mise en examen en tant que personne morale pour homicide involontaire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après la disparition en mer du jeune joueur Medhi Narjissi en 2024 lors d'une séance de récupération lors d'un stage de l'équipe de France des moins de 18 ans en Afrique du Sud.

"Il s'agit d'une étape intermédiaire de la procédure qui ne constitue en aucun cas une déclaration de culpabilité", a déclaré l'avocat de la FFR, Mathias Chichportich, dans un communiqué.

"La décision d'avoir organisé un bain de récupération dans un lieu dangereux pour la baignade est une faute grave mais elle n'est pas imputable à la Fédération", a-t-il poursuivi.

"Elle n'a été ni prévue, ni autorisée, ni validée", a-t-il dit, estimant que "la responsabilité pénale de la FFR ne peut être engagée" et que "cette décision est contestable en droit".

(Jean-Stéphane Brosse avec Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

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