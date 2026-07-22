Rubio s'entretiendra avec le Chinois Wang Yi alors que les puissances régionales participent à la réunion de l'ASEAN

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* Rencontre entre les États-Unis et la Chine en amont d'éventuelles discussions entre Trump et Xi en septembre

* Rubio estime que l'Iran ne prend pas les négociations au sérieux et que le blocus du détroit d'Ormuz constitue un “précédent dangereux”

* La Chine et les Philippines, alliées des États-Unis, s'affrontent au sujet d'un incident en mer de Chine méridionale

* La Russie, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'UE participent à la réunion de Manille

(Ajout des remarques de Rubio lors de la réunion avec les ministres de l'ASEAN, paragraphes 4 à 7) par Michael Martina

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio rencontrera mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en marge d’un rassemblement régional organisé par l’ASEAN, le bloc des pays d’Asie du Sud-Est, au cours duquel les deux hauts diplomates devraient discuter d’un éventuel sommet entre leurs dirigeants prévu en septembre.

La rencontre de M. Rubio avec M. Wang, confirmée par un responsable du Département d’État, intervient dans un contexte de trêve fragile entre les superpuissances mondiales, qui pourrait être compliquée par les accusations formulées la semaine dernière par le président américain Donald Trump concernant l’ingérence chinoise dans les élections américaines, ce que Pékin a nié.

La réunion élargie à Manille se tient dans un contexte de reprise des hostilités et d’ouverture potentielle d’un nouveau front dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran, alors que les tensions diplomatiques s’intensifient entre Pékin et les Philippines, proches alliées des États-Unis, à la suite d’un incident en mer de Chine méridionale qui a conduit à la convocation des ambassadeurs dans les deux capitales.

Leurs économies étant fortement exposées aux perturbations énergétiques liées au conflit au Moyen-Orient, les ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont exprimé mardi leur profonde inquiétude face aux récents développements de la guerre.

Lors d’une rencontre avec eux mercredi, M. Rubio a déclaré que le problème venait du fait que l’Iran ne prenait pas les négociations au sérieux.

“S’ils sont sérieux, nous le sommes aussi. S’ils ne le sont pas, alors nous ferons le nécessaire pour protéger nos intérêts, ainsi que ceux de nos alliés,” a-t-il déclaré.

M. Rubio a souligné qu’il ne fallait pas laisser l’Iran contrôler le détroit d’Ormuz, arguant que cela créerait un dangereux précédent susceptible de se reproduire dans d’autres régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est.

“LE COMMERCE COMME ARME GÉOPOLITIQUE”

Ses propos font suite à une tribune publiée dans la presse philippine à son arrivée à Manille mardi, qui visait Pékin et dans laquelle il affirmait que les pays de l’ASEAN étaient confrontés à des “menaces nouvelles et coercitives” en mer de Chine méridionale et que les États-Unis étaient déterminés à défendre la liberté de navigation.

“Cette liberté n’est en aucun cas garantie. Si ces eaux tombaient sous le contrôle d’une puissance disposée à utiliser le commerce comme une arme géopolitique, tant les États-Unis que les États de l’ASEAN seraient confrontés à de nouvelles menaces graves pour leur souveraineté, leur sécurité et leur avenir économique,” a écrit M. Rubio.

Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale au moyen d’une ligne tracée sur ses cartes qui empiète sur les zones économiques exclusives des Philippines, de la Malaisie, du Vietnam, du Brunei et de l’Indonésie, et qui est au cœur de différends de longue date concernant une multitude d’îles et de formations.

M. Wang doit rencontrer mercredi, en marge de la réunion, la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, qui préside cette réunion organisée sous l’égide de l’ASEAN.

Les tensions entre les Philippines et la Chine se sont intensifiées ces dernières années, le président Ferdinand Marcos adoptant une position plus ferme sur la mer de Chine méridionale, tout en renforçant ses liens de défense avec Washington et en développant ses relations en matière de sécurité avec l’Australie et le Japon.

Lors d’entretiens avec le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, mardi, M. Wang a déclaré que certains éléments de l’appareil de sécurité philippin s’étaient “délibérément livrés à des provocations et avaient provoqué des incidents maritimes”, selon le compte-rendu de la réunion publié par Pékin.

M. Wang a ajouté que cela servait les intérêts de “forces extérieures”, précisant que la question de la mer de Chine méridionale ne devait pas constituer un obstacle dans ses relations avec l’ASEAN et que Pékin était disposé à collaborer avec le bloc pour “éliminer les facteurs perturbateurs”.

L’Australie, la Russie, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne, l’Union européenne et l’Inde participent également aux réunions à Manille.

Selon certains analystes , une rencontre entre M. Rubio et son homologue chinois porterait probablement sur les préparatifs d’une deuxième rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, après celle qui les avait réunis en mai dernier.

Trump a déclaré que Xi se rendrait aux États-Unis fin septembre, et Rubio a indiqué dimanche que le sommet était toujours prévu.