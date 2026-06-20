Rubio prévoit une tournée au Moyen-Orient la semaine prochaine-Axios

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio prévoit une tournée au Moyen-Orient la semaine prochaine lors de laquelle il devrait se rendre au Koweït, aux Emirats arabes unis et à Bahreïn, rapporte vendredi le site d'informations Axios, citant deux sources.

Marco Rubio devrait participer à un sommet avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui doit se tenir à Bahreïn, a indiqué plus tard Axios, citant une troisième source anonyme.

(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)