 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rubio achève au Pérou une tournée centrée sur la lutte contre les cartels
information fournie par AFP 10/09/2026 à 17:08
Ajouter Boursorama à vos sources

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son épouse Jeanette Dousdebes arrivent sur une base militaire à Lima, le 9 septembre 2026 au Pérou ( POOL / Martin Mejia )

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son épouse Jeanette Dousdebes arrivent sur une base militaire à Lima, le 9 septembre 2026 au Pérou ( POOL / Martin Mejia )

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio achève jeudi au Pérou une tournée éclair en Amérique latine où il a appelé à intensifier la lutte conjointe contre les cartels de la drogue, se félicitant à cet égard du resserrement des liens avec des pays désormais dirigés à droite.

Après l'Equateur mercredi et la Colombie mardi, le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer jeudi à Lima la présidente conservatrice Keiko Fujimori.

Les deux responsables doivent s'exprimer devant la presse.

Le Pérou est le dernier pays en date à rejoindre le "Bouclier des Amériques", coalition de pays dirigée par Donald Trump pour lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée dans la région.

Au Pérou, le nouveau gouvernement de la présidente de droite Keiko Fujimori avait fait part dès fin juillet de sa volonté de rejoindre le "Bouclier des Amériques".

Le pays de 34 millions d'habitants a vu le nombre d'homicides multiplié par 2,6 entre 2018 et 2025.

Le Pérou est l'un des principaux producteurs mondiaux de cocaïne, et des réseaux internationaux de trafic de drogue opèrent sur son territoire.

"Il y a actuellement deux préoccupations fondamentales pour la plupart des Péruviens. Tout d'abord, la question de la sécurité (...), la lutte contre les organisations criminelles transnationales. Et ensuite, le phénomène El Nino. Ce sont là les deux grandes priorités (...) et le ministre Rubio vient faire des annonces importantes concernant le soutien des Etats-Unis au Pérou sur ces deux sujets", a déclaré à l'aéroport mercredi soir Carlos Espá, le ministre péruvien des Affaires étrangères, après l'arrivée de M. Rubio.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (g) et le président Daniel Noboa, à Quito, le 9 septembre 2026 en Equateur ( POOL / Dolores Ochoa )

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (g) et le président Daniel Noboa, à Quito, le 9 septembre 2026 en Equateur ( POOL / Dolores Ochoa )

A Quito mercredi, où il s'est entretenu avec le président Daniel Noboa, le secrétaire d'Etat a annoncé que le gang équatorien Los Tiguerones serait désormais désigné comme "organisation terroriste", leur interdisant tout accès au système financier américain et toute transaction en leur faveur.

Washington avait déjà fait de même avec d'autres gangs équatoriens, mais aussi avec le Tren de Aragua au Venezuela ou le cartel de Sinaloa au Mexique.

"Nous ne parlons pas d'une mafia ordinaire, nous ne parlons pas de criminels, nous parlons de terroristes", a lancé M. Rubio devant les journalistes.

"Si vous ne faites pas quelque chose contre ces groupes, ils dévoreront ces pays tout crus", a-t-il ajouté se félicitant de la recrue dans cette lutte de nouveaux alliés dans la région.

M. Rubio a par ailleurs estimé que le Mexique, dirigé par la présidente de gauche Claudia Sheinbaum, devait en faire davantage dans la lutte contre les cartels de drogue.

"Arrière-cour"

La mini-tournée sud-américaine de Marco Rubio s'inscrit dans le sillage d'une vague conservatrice en Amérique latine ayant porté au pouvoir des hommes politiques de droite proches de Donald Trump.

Manifestation contre la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio avant son arrivée à Lima, le 9 septembre 2026 au Pérou ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Manifestation contre la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio avant son arrivée à Lima, le 9 septembre 2026 au Pérou ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Lors d'une visite en Colombie mardi, M. Rubio a promis au nouveau dirigeant de droite dure Abelardo de la Espriella de resserrer les liens avec Bogota, après quatre années de gouvernement de gauche.

Washington ne cache pas par ailleurs son intention de contrer l'influence de la Chine, de la Russie et de l'Iran en Amérique latine, et notamment au Venezuela, une priorité définie dans la stratégie de sécurité nationale.

"L'hémisphère occidental n'est +l'arrière cour+ de personne", a rétorqué l'ambassade de Chine à Lima dans un message sur X avant l'arrivée mercredi soir à Lima de M. Rubio.

"La coopération entre la Chine et l'Amérique latine n'est pas dirigée contre des tiers et ne doit pas non plus faire l'objet d'ingérences de la part de tiers", a-t-elle ajouté.

Washington affiche clairement sa volonté d'hégémonie sur le continent sud-américain, au nom de la "doctrine Donroe", une contraction du prénom de l'actuel président américain et du nom de James Monroe, le cinquième président des Etats-Unis, qui avait, il y a plus de deux siècles, désigné l'Amérique latine comme étant la chasse gardée de son pays.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FINN GOMEZ )
    Aux Etats-Unis, l'inflation côté producteurs réaccélère à 5,4% sur un an en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 17:21 

    L'indice des prix à la production (PPI) a nettement réaccéléré le mois dernier aux Etats-Unis, à +5,4% sur un an contre +4,8% en juillet, tiré par un rebond des coûts énergétiques, selon des données publiées jeudi. Les investisseurs s'attendaient à une progression ... Lire la suite

  • Le ministre des Comptes publics David Amiel et le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à la sortie du conseil des ministres le 10 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Transparence des salaires: le coup d'envoi d'une loi française est donné
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:20 

    Le projet de loi transposant en France la directive européenne adoptée il y a trois ans pour améliorer la transparence sur les salaires, a été présenté jeudi au conseil des ministres, avec l'objectif affiché de réduire les écarts de rémunération entre hommes et ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 17:19 

    La Banque centrale européenne a ajusté jeudi ses prévisions macroéconomiques face au conflit au Moyen-Orient qui s'éternise et fait grimper l'inflation, à l'issue d'une réunion qui a relevé les taux directeurs pour la deuxième fois de l'année. L'institution de ... Lire la suite

  • Edouard Philippe (G) et Gabriel Attal, le 6 avril 2025 à Saint-Denis ( AFP / Thomas SAMSON )
    Présidentielle: droite, centre, "macronie", la grande dispersion
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:09 

    Appels au dialogue d'Édouard Philippe restant lettre morte, campagne effrénée de Gabriel Attal sans percée sondagière, contre-programmation de François Bayrou, candidatures potentielles de Bruno Le Maire ou Xavier Bertrand, appels à la primaire : à sept mois de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank