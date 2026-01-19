 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RPT Bulgarie-Démission du président Roumen Radev
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 18:38

(RPT mastic 1er para)

Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission, alimentant des spéculations sur la création de son propre parti politique.

Sa déclaration intervient dans un contexte d'instabilité politique persistante, après la chute du gouvernement en décembre.

Le gouvernement de coalition de Rosen Jeliazkov, soutenu par le GERB-SDS, a démissionné le 11 décembre dernier après des semaines de manifestations contre sa politique fiscale et contre la corruption.

(Alex Lefkowitz; version française Nicolas Delame)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank