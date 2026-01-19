RPT Bulgarie-Démission du président Roumen Radev

(RPT mastic 1er para)

Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission, alimentant des spéculations sur la création de son propre parti politique.

Sa déclaration intervient dans un contexte d'instabilité politique persistante, après la chute du gouvernement en décembre.

Le gouvernement de coalition de Rosen Jeliazkov, soutenu par le GERB-SDS, a démissionné le 11 décembre dernier après des semaines de manifestations contre sa politique fiscale et contre la corruption.

(Alex Lefkowitz; version française Nicolas Delame)