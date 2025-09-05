Les USA envisagent de restreindre les importations de drones chinois

Des conteneurs sont empilés sur le pont du cargo One Minato au Port Liberty New York à Staten Island, New York

WASHINGTON (Reuters) -L'administration Trump prévoit d'instaurer des règles pour restreindre ou potentiellement interdire les importations de drones et de véhicules utilitaires chinois, après des mesures du même ordre concernant les voitures et les camions, en invoquant des questions de sécurité nationale.

Le département du Commerce a déclaré vendredi qu'il prévoyait de publier des règles dès ce mois-ci pour répondre aux risques de sécurité impliquant les technologies de l'information et de la communication qui font partie intégrante des drones et de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que pour les véhicules pesant plus de 4,5 tonnes en provenance de pays comme la Chine et d'autres pays étrangers.

Aucun détail sur les règles envisagées n'a été communiqué.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Les importations chinoises représentent la grande majorité des ventes de drones commerciaux aux États-Unis. Plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'entreprise DJI, plus grand fabricant de drones au monde.

L'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden a finalisé en janvier des règles qui interdiront effectivement l'accès au marché américain à la quasi-totalité des voitures et camions chinois à partir de fin 2026, dans le cadre d'un durcissement des contrôles sur les logiciels et composants embarqués en provenance de Chine.

En janvier, le département du Commerce a indiqué qu'il pourrait également imposer des restrictions sur des systèmes de drones tels que les ordinateurs de bord, les systèmes de communication et de contrôle de vol, les stations de contrôle au sol, les logiciels d'exploitation et le stockage de données.

Le département du Commerce a ouvert des enquêtes de sécurité nationale sur les importations de drones et de composants connexes en juillet et sur les véhicules moyens et lourds et leurs pièces détachées en avril, ce qui pourrait conduire à des droits de douane plus élevés.

En juin, le président américain Donald Trump a signé des décrets visant à renforcer les défenses contre les drones menaçants et à stimuler la fabrication de drones aux États-Unis.

En décembre, Joe Biden a signé une loi qui pourrait interdire à DJI et Autel de vendre de nouveaux modèles de drones aux États-Unis.

