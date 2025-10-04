Gouvernement: le MoDem demande à son tour "une clarification" à Lecornu

Marc Fesneau, le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, à sa sortie d'un entretien avec François Bayrou, Premier ministre d'alors, Paris, le 3 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Les députés MoDem ont demandé samedi "une clarification" au Premier ministre Sébastien Lecornu avant de s'engager sur leur soutien au futur gouvernement, craignant de devenir "la variable d'ajustements" des négociations avec la gauche et la droite, dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie.

"Au-delà de la méthode, une clarification est nécessaire sur le fond", affirme le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, dans ce courrier daté de samedi, alors que Sébastien Lecornu peaufine les contours de son équipe gouvernementale.

Les députés du mouvement de l'ex-Premier ministre François Bayrou estiment en effet qu'il "ne serait pas acceptable que le pacte que nous formons avec les forces du bloc central depuis 2017 ne soit désormais plus que la variable d'ajustement de négociations avec la Droite républicaine ou le Parti socialiste".

"Il nous faut nous dire clairement ce que nous avons envie de préserver, de continuer à construire ensemble et quelles sont nos spécificités. Il s'agit d'une condition sine qua non pour assurer notre cohésion tout d'abord, mais aussi pour pouvoir librement assumer nos accords et nos désaccords avec la droite et la gauche de gouvernement, seul gage d'un compromis solide", ajoutent-ils.

Alors que Les Républicains maintiennent le suspense sur leur participation au gouvernement et accentuent la pression sur le locataire de Matignon, les députés MoDem semblent faire de même en lui demandant plus de détails sur la "méthode", "l'approche sur le fond" et "l'architecture gouvernementale envisagée".

Ils souhaitent notamment obtenir des clarifications sur les "priorités" du Premier ministre et sur ses "orientations en vue du budget", et rappellent en ce sens leurs propositions: "réduction de la dépense publique", lutte contre "la rente et l'optimisation fiscale", "valorisation du travail".

"C'est sur cette base que nous vous indiquerons les modalités du soutien que notre groupe pourra apporter", ajoute Marc Fesneau, demandant des "réponses" tout en rappelant "l'état d'esprit et la loyauté" du MoDem, allié d'Emmanuel Macron depuis son premier mandat.