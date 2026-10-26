Royaume-Uni: Londres lance le projet de piétonnisation d'Oxford Street

La circulation se déroule normalement sur Oxford Street, à la veille de la piétonisation prévue d'un tronçon de la rue à partir du 26 octobre, à Londres

par James Davey

Une partie d'Oxford Street, célèbre ​artère de Londres, a été définitivement fermée à la circulation lundi dans le ​but de créer un nouvel espace public censé revitaliser ​cet axe commerçant ⁠en déclin depuis la pandémie de ‌Covid-19.

Un tronçon de cette rue de près d’un kilomètre, situé entre les ​magasins ‌Selfridges et Ikea, est désormais inaccessible ⁠aux véhicules, ainsi qu'aux vélos, trottinettes et cyclo-pousses, a indiqué le bureau du ⁠maire de ‌Londres, Sadiq Khan.

La municipalité prévoit ⁠pour 2027 la piétonnisation d'Oxford Street, ‌la plantation d'arbres, la création ⁠de deux places publiques, d’espaces de ⁠repos, ainsi ‌qu’une signalétique et un éclairage améliorés.

Cette initiative ​s'inscrit dans ‌le cadre d'un projet de revitalisation plus large visant à ​replacer Oxford Street parmi les principales destinations mondiales du shopping, ⁠aux côtés de Times Square à New York, des Champs-Élysées à Paris et de La Rambla à Barcelone.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par ​Sophie Louet)