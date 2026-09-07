Royaume-Uni: le ministre des Finances s'engage en faveur d'une stricte discipline budgétaire

Le nouveau ministre britannique des Finances, John Healey, à Coventry, au Royaume-Uni le 7 septembre 2026. ( POOL / BETTY LAURA ZAPATA )

Le nouveau ministre britannique des Finances, John Healey, a promis lundi de respecter une stricte discipline fiscale lors de son premier budget, un engagement destiné à rassurer les marchés financiers face à des taux d'emprunt au plus haut sur le marché de la dette.

"Dès mon premier jour au Trésor, j'ai dit que la discipline budgétaire serait ma première priorité en tant que chancelier", a-t-il déclaré à Coventry (centre de l'Angleterre) à l'occasion d'un discours sur la croissance, sa première prise de parole majeure depuis son arrivée en juillet.

Il se dit en cela "parfaitement aligné" avec son Premier ministre Andy Burnham, qui vient de succéder au pouvoir à Keir Starmer en promettant de faire de la défense du pouvoir d'achat sa priorité.

M. Healey doit présenter le 28 octobre le nouveau budget du gouvernement travailliste, très attendu par les Britanniques et le monde économique, qui spéculent sur les aides aux ménages et les éventuelles hausses d'impôts qui pourraient être annoncées.

"Rester fidèles à nos valeurs implique d'être honnêtes quant à la nécessité de maîtriser les dépenses publiques", a-t-il déclaré lundi, refusant lors de questions avec la presse de se prononcer sur l'éventualité de nouvelles taxes.

La marge de manoeuvre de l'exécutif est limitée, dans un contexte économique marqué par un regain d'inflation et par des taux d'emprunt au plus haut la semaine dernière sur le marché de la dette, dans le sillage d'une envolée mondiale, mais qui sont retombés depuis.

Le Chancelier de l'Echiquier, son titre officiel, a relevé que le coût de la dette restait "le deuxième plus gros de l'administration britannique après la Santé, plus important que la Défense, l'Intérieur et la Justice réunis".

"La croissance reste fragile, mais elle a été la plus rapide du G7 au premier semestre de cette année", a-t-il aussi insisté, disant vouloir raconter "une histoire optimiste" du Royaume-Uni.

Il dit s'être fixé l'objectif "de faire de la Grande-Bretagne à nouveau la Grande-Bretagne de la croissance" et voit dans la lutte contre le chômage des jeunes un "devoir moral".

L'une des clés du succès consiste selon lui à orchestrer "un transfert permanent de pouvoir et de ressources" vers les régions afin de faciliter les "stratégies industrielles" adaptées aux besoins locaux.

Il a annoncé la création d'un fonds de développement de 150 millions de livres pour les entreprises les plus innovantes et à la croissance la plus rapide dans le nord de l'Angleterre.

Dès son arrivée au pouvoir, Andy Burnham avait inauguré de nouveaux bureaux à Manchester, où il travaillera au moins une fois par semaine, symbole de sa promesse d'accentuer la décentralisation au Royaume-Uni.

John Healey a été ministre de la Défense sous le prédécesseur d'Andy Burnham, Keir Starmer, de juillet 2024 jusqu'à sa démission début juin en raison d'un désaccord avec sa prédécesseure aux Finances, Rachel Reeves, sur le budget militaire.