Royaume-Uni: la chaîne publique Channel 4 va supprimer 28% de ses effectifs

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La chaîne publique britannique Channel 4 a annoncé mercredi la suppression de 340 postes d'ici la fin de l'année, soit plus d'un quart de ses effectifs, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration sur fond de crise dans les médias.

Cette décision fait suite à un "examen approfondi de la forme, de la taille et de la structure de l’organisation", mené plus tôt cette année, a indiqué le groupe de télévision dans un communiqué.

Contrairement à la BBC financée par la redevance, Channel 4 est un groupe public entièrement financé par la publicité.

Ces suppressions d'emplois, qui représentent 28% des effectifs de la chaîne, surviennent près de deux ans après un précédent plan social qui avait entraîné le départ de 200 personnes sous la direction de l'ancienne directrice générale, Alex Mahon.

Concrètement, le projet actuel prévoit une "réduction des strates hiérarchiques, une simplification des prises de décision et la suppression des doublons", selon le groupe.

"Aujourd'hui marque la première phase de notre transformation", a déclaré la nouvelle directrice générale de Channel 4, Priya Dogra. Ces mesures "très difficiles pour de nombreux collègues" auront "un impact majeur sur l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Une phase de consultation formelle avec les salariés concernés doit s'ouvrir prochainement.

Le secteur audiovisuel britannique est en difficultés, comme de nombreux médias au niveau mondial. La BBC avait ainsi annoncé en avril la suppression de jusqu'à 2.000 emplois, soit environ 10% de ses effectifs, afin d'économiser 500 millions de livres (575 millions d'euros) sur les deux prochaines années.