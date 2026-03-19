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Royaume-Uni: La BoE laisse son principal taux inchangé
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:20

Des travailleurs passent devant la Banque d'Angleterre à Londres

Des travailleurs passent devant la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a ‌laissé jeudi ses taux directeurs inchangés à 3,75% en attendant ​d'avoir une vision plus claire de l'impact sur l'inflation de la guerre au Moyen-Orient.

La décision a été prise à l'unanimité.

Un ​sondage Reuters auprès d'économistes indiquait un vote de 7 contre 2 parmi les ​neuf membres du Comité de politique ⁠monétaire (MPC) en faveur du maintien du taux directeur.

Le MPC ‌a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 3,5% au cours des deux prochains trimestres, et qu'il restait vigilant ​face au risque ‌que des anticipations d'inflation plus élevées ne s'ancrent ⁠dans l'économie.

Le statu quo de la BoE intervient dans un contexte marqué par la hausse persistante des prix du pétrole ⁠et du gaz, ‌ce qui pourrait amener l'institution monétaire à maintenir ⁠les coûts d'emprunt inchangés plus longtemps que prévu, alors ‌qu'une baisse semblait acquise jusqu'à ce que le début ⁠du conflit au Moyen-Orient vienne bouleverser les marchés ⁠pétroliers.

La BoE a ‌réduit ses taux d'intérêt à un rythme plus lent que ​la Banque centrale européenne (BCE) depuis ‌2024, en raison des inquiétudes déjà existantes concernant les pressions sur les prix.

Il ​semblait pourtant que l'inflation était sur le point de revenir à l'objectif de 2% fixé par la banque ⁠centrale et de se stabiliser à ce niveau.

Les investisseurs écartent désormais la possibilité que la BoE abaisse ses taux à deux reprises cette année et estiment qu'il y a de fortes chances qu'une hausse intervienne d'ici novembre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Blandine Hénault)

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