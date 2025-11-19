Royaume-Uni: L'inflation ralentit à 3,6% en octobre

par David Milliken et Suban Abdulla

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne est tombée à 3,6% en octobre, contre 3,8% en septembre, selon les données officielles publiées mercredi.

Ce premier ralentissement depuis mai devrait soulager quelque peu le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre (BoE).

La BoE et les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que l'inflation décélère à 3,6% en octobre alors qu'en septembre elle avait touché un plus haut de 18 mois.

L'inflation des prix des services, suivie de près par la BOE, est tombée à 4,5% en octobre contre 4,7% en septembre, une baisse légèrement plus importante que la prévision médiane des économistes qui tablaient sur une décélération à 4,6%.

La baisse des factures d'électricité et de chauffage des ménages et la diminution des prix des chambres d'hôtel ont contribué à réduire l'inflation en octobre, a indiqué l'Office national des statistiques.

L'indice "core" des prix à la consommation, qui exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires, l'énergie, l'alcool et le tabac, a ralenti comme prévu à 3,4% en octobre, contre 3,5% le mois précédent.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons est ressortie à 4,9%, alors que la BoE prévoit qu'elle atteindra en décembre un pic de 5,3%.

Certains économistes estiment que la hausse du salaire minimum, le relèvement des cotisations employeurs et d'autres taxes annoncées l'an dernier ont ajouté jusqu'à un point de pourcentage au taux d'inflation britannique, qui reste le plus élevé parmi les principales économies avancées.

Au début du mois, la BoE disait anticiper une inflation qui resterait supérieure à son objectif de 2% jusqu'à la mi-2027, principalement en raison d'une croissance rapide des salaires couplée à une faiblesse de la productivité.

