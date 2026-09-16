Royaume-Uni: l'inflation accélère à 3,1% en août, tirée par la flambée des carburants

La hausse des prix de l'essence a été compensée par la baisse de ceux de l'alimentation (illustration) ( AFP / TOLGA AKMEN )

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a accéléré en août à 3,1% sur un an, conformément aux attentes du marché, sous l'effet notamment de la hausse des prix des carburants, compliquant la tâche du gouvernement à six semaines de la présentation du budget.

Ce chiffre, publié mercredi par l'Office national des statistiques (ONS), fait suite à une inflation de 2,9% en juillet, qui avait constitué une première accélération depuis mars.

"Les transports, en particulier les carburants pour véhicules, ont apporté la plus forte contribution" à cette hausse, explique l'ONS dans son communiqué.

La guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber le prix des hydrocarbures, commence "à exercer un impact significatif sur les données économiques britanniques, avec la hausse des prix de l’essence et de l’énergie, ainsi que l’augmentation des coûts du logement", relève Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot, qui s'attend à ce que "l’inflation continue de grimper au moins jusqu’à la fin de l’année".

La publication de ce chiffre accroît la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit jeudi mais devrait laisser son taux directeur inchangé à 3,75%.

La BoE et les marchés ont les yeux tournés vers le premier budget du gouvernement du Premier ministre Andy Burnham, arrivé au pouvoir en juillet, que doit présenter le 28 octobre son ministre des Finances John Healey

Le Chancelier de l'Echiquier, son titre officiel, a promis de respecter une stricte discipline fiscale, un engagement destiné à rassurer les marchés face à des taux d'emprunt sous tension, dans le sillage d'une remontée mondiale des coûts d'endettement.

Ce budget est scruté de près par les Britanniques comme par les milieux économiques, qui spéculent sur d'éventuelles hausses d'impôts pour financer les dépenses sociales et de défense promises par Andy Burnham.

Mais cette accélération de l'inflation constitue "un coup dur pour une équipe au pouvoir qui veut faire de l'allègement du coût de la vie sa mission centrale", souligne Richard Carter.

Le Royaume-Uni a cependant enregistré en juillet une hausse surprise de 0,4% de son produit intérieur brut (PIB), en partie portée par le secteur de l'intelligence artificielle. Elle est nettement supérieure aux attentes du marché, qui tablait sur une stagnation.