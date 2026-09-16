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Royaume-Uni: L'inflation accélère à 3,1% en août, mais les données confortent la BoE
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 12:14
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Des passants passent devant la Banque d'Angleterre, dans le centre de Londres

Des passants passent devant la Banque d'Angleterre, dans le centre de Londres

L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré sur un an ‌en août pour atteindre son plus haut niveau sur les cinq derniers mois, montrent des données officielles publiées ​mercredi, mais si l'on exclut les prix de l'énergie, qui flambent en raison du conflit au Moyen-Orient, les données sont restées stables.

La publication de ces chiffres intervient à la veille de la prochaine décision de politique ​monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait maintenir une nouvelle fois son taux directeur à 3,75%.

Les prix à la consommation ont progressé en ​volume de 3,1% le mois dernier - après +2,9% en juillet - ⁠une hausse conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui avaient pris en compte l'impact ‌de la reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient sur l'inflation.

"Les fortes hausses des prix de l'essence et du diesel ont de nouveau fait grimper l'inflation ​en août. L'augmentation des tarifs aériens, ‌surtout pour les longs trajets, y a aussi contribué", explique Grant Fitzner, économiste ⁠en chef à l'Office national de la statistique (ONS).

"La hausse des prix du pétrole brut et de l'essence a fait augmenter à la fois le coût annuel des matières premières et le prix des biens quittant les ⁠usines", ajoute-t-il.

D'autres hausses sont ‌attendues dans les prochains mois avec l'augmentation des factures d'énergie des ménages, qui suivent ⁠les prix du marché avec un léger décalage.

En rythme mensuel, les prix ont augmenté en août de 0,5%, ‌également comme prévu, après une hausse de 0,3% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, ⁠quant à elle, ressort à +2,6% sur une base annuelle et à +0,3% sur une ⁠base mensuelle, après respectivement +2,6% ‌et +0,2% et des consensus à +2,6% et +0,3%.

L'accélération de l'inflation renforce la pression sur le Premier ministre britannique Andy Burnham ​et le chancelier de l'Échiquier, John Healey, qui ont ‌déjà passé des mesures de soutien face à la hausse du coût de la vie, mais arrivent à court d'options à l'approche ​de la présentation du budget le 28 octobre, dans un contexte de faiblesse des finances publiques.

"La guerre au Moyen-Orient a un impact sur l'inflation dans le monde entier, pas seulement chez nous. Sur nos ⁠factures, nos courses hebdomadaires et aux stations-service," a déclaré John Healey après la publication des chiffres de l'inflation.

Les investisseurs estiment à environ 20% la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point par la BoE jeudi, mais s'attendent à 75% à deux hausses d'ici la fin de l'année, reflétant les inquiétudes concernant l'impact de la flambée des coûts énergétiques sur les prix.

(Rédigé par Rihab Latrache et Augustin Turpin, avec William ​Schomberg, édité par Benoit Van Overstraeten)

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