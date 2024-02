Royaume-Uni : l'exécutif veut rassurer sur sa dissuasion nucléaire après l'échec d'un test

Grant Shapps, ministre britannique de la Défense, lors d'un Conseil des ministres de la Défense OTAN-Ukraine au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 15 février 2024. ( AFP / JOHN THYS )

Selon The Sun, il s'agit d'un deuxième échec à la suite d'un tel test depuis huit ans.

Selon des informations de presse, le système de propulsion ne s'est pas allumé et le missile, qui n'était pas armé, est tombé à la mer tout juste après avoir été tiré depuis le sous-marin HMS Vanguard au large de la Floride.

Dans une déclaration écrite au parlement, le ministre de la Défense, Grant Shapps, a indiqué qu'"une anomalie est survenue", mais qu'il s'agissait d'un incident isolé. "Il n'y a aucune implication pour la fiabilité des systèmes de missile Trident", a insisté le ministre britannique, qui se trouvait à bord du submersible lors du test. "Il n'y a pas non plus d'implication pour notre capacité à tirer nos armes nucléaires, si les circonstances le nécessitent", a-t-il ajouté.

L'opposition juge ces informations "préoccupantes"

Selon le tabloïd The Sun , il s'agit du deuxième échec d'affilée d'un tel test depuis 2016.

Pour autant, le ministre de la Défense a fait valoir que Trident "reste le système d'armement le plus fiable au monde, avec plus de 190 tests réussis" et que "le gouvernement a une confiance absolue que la dissuasion du Royaume-Uni reste efficace, digne de confiance, et redoutable".

De son côté, l'opposition travailliste a jugé ces informations "préoccupantes".

D'une longueur de 13 mètres, les missiles Trident, qui peuvent atteindre des cibles jusqu'à 6.500 kilomètres, sont tirés depuis des sous-marins, et disposent de propulseurs qui sont censés s'allumer quand ils atteignent la surface de l'eau.

Ce nouvel incident intervient après une série de déconvenues, allant des préoccupations d'un rapport parlementaire sur la préparation du Royaume-Uni à faire face en cas de guerre, aux retards de la défense britannique à envoyer un porte-avion lors du plus grand exercice de l'Otan depuis 40 ans en raison de problèmes techniques.