Royaume-Uni: des dizaines de vols annulés à cause d'une panne du contrôle aérien

Les voyageurs s'agglutinent dans le terminal 3 de l'aéroport de Londres-Heathrow pendant une panne du contrôle aérien, le 8 septembre 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

Une panne technique au Royaume-Uni continue de provoquer des dizaines d'annulations de vols mercredi, particulièrement à l'aéroport de Londres-Heathrow, les responsables du contrôle aérien avertissant que le retour à la normale "prendra du temps".

Selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, environ 1.300 vols ont été annulés dans le pays mardi, et 177 l'ont encore été mercredi, presque tous à Heathrow.

La panne, "très complexe", a "créé des difficultés pour l'ensemble du réseau aérien, et s'en remettre prendra du temps", a écrit sur X l'organisme chargé du contrôle aérien britannique, NATS.

NATS a affirmé avoir "résolu" le dysfonctionnement à l'origine des perturbations et travailler "aussi dur que possible pour résorber le retard accumulé dans les vols".

Mais la compagnie aérienne British Airways, qui a dit avoir été obligée de détourner plus d'une centaine de vols mardi après-midi, a prévenu que "la gravité du problème signifie qu'il y aura des répercussions importantes" faute d'avions et d'équipages disponibles.

Des dizaines de milliers de voyageurs ont été affectés, a estimé British Airways sur X, décrivant "une expérience incroyablement frustrante" pour ses clients et son personnel.

"C'est un cauchemar absolu", a déclaré mardi à sa sortie de l'aéroport de Londres-Gatwick Josie Donoghue à l'agence britannique Press Association.

Cette soignante a dû débarquer de son vol pour l'Irlande après être restée bloquée trois heures sur le tarmac. "Traverser cet aéroport, c'était comme essayer de sortir d'Alcatraz", a-t-elle témoigné.

La compagnie irlandaise à bas coût Ryanair a annulé plus de 50 vols, ce qui a affecté plus de 65.000 passagers.

Appel au limogeage

Le club de football d'Arsenal, qui doit affronter Naples en Ligue des champions mercredi, a dû annuler une conférence de presse en raison du retard de son vol pour la ville italienne.

Liverpool, Birmingham et Edimbourg ont également été affectés, tout comme l'aéroport de Dublin, en Irlande.

Selon les médias britanniques, la ministre des Transports Heidi Alexander a convoqué mercredi le PDG de NATS, Martin Rolfe, lequel a présenté ses excuses et affirmé qu'il acceptait "l'entière responsabilité" de l'incident.

Une foule de passagers dans le terminal 5 de l'aéroport de Londres-Heathrow pendant l'incident technique ayant entraîné des centaines d'annulations de vols, le 8 septembre 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

En juillet 2025, une panne avait entraîné l'annulation de nombreux vols à destination ou en provenance des aéroports britanniques et suscité la colère des dirigeants de compagnies aériennes.

En 2023, le Royaume-Uni avait connu sa pire panne de systèmes de contrôle aérien depuis des années. Plus de 700.000 passagers avaient été affectés par les retards ou annulations d'environ 2.000 vols en plein retour d'un long week-end.

"Plus de trois ans après la panne catastrophique du système de NATS en 2023, il est évident que rien n'a changé", a regretté dans un communiqué Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair, qui a réclamé la tête de Martin Rolfe en l'accusant d'avoir encore une fois "laissé tomber les voyageurs britanniques".

"Ça suffit, il est temps que le gouvernement britannique intervienne (...) et mette aux commandes quelqu'un qui soit capable de faire le travail", s'est plaint M. McMahon.

NATS (National Air Traffic Services) fonctionne, depuis 2001, sous le modèle d'un partenariat public-privé. L'Etat britannique détient 49% du capital de la société, ainsi qu'une "action en or" lui permettant d'intervenir dans les décisions stratégiques, le reste étant détenu principalement par un consortium de compagnies aériennes.