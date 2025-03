Royaume Uni : 4,5 millions d'enfants sont en situation de pauvreté, selon un rapport

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Selon des données publiées ce jeudi par le ministère du Travail britannique, 14,25 millions de personnes vivent avec 337 livres(soit 404 euros) par semaine.

Près de 4,5 millions d'enfants vivaient dans des ménages aux faibles revenus au Royaume-Uni sur l'année s'achevant en mars 2024 , selon des données publiées jeudi par le ministère du Travail.

Ce chiffre est en hausse par rapport à l'an dernier (4,3 millions), déjà un record, depuis au moins 20 ans que les autorités publient ces données.

Plus généralement, 21% de la population, soit 14,25 millions de personnes, étaient en situation de pauvreté , c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 60% du niveau médian, soit en dessous de 337 livres (404 euros) par semaine. Une proportion stable sur un an.

Si l'inflation a fortement ralenti, revenant sous les 3% depuis le début de l'année 2024, elle avait bondi en 2022 et 2023 à plus de 10%. Il s'agissait d'un niveau inédit depuis des décennies, dans la foulée notamment de l'invasion russe de l'Ukraine, qui avait fait flamber les prix de l'énergie et de l'alimentation, et provoqué une sévère crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

Malgré les aides débloquées par le précédent gouvernement conservateur, cette crise a durement touché les ménages britanniques, les salaires n'ayant pas suivi la hausse des prix.

Les coupes budgétaires pointées du doigt

L'association Save the Children a qualifié sur X de "honte nationale" ces chiffres sur la pauvreté infantile , et la "conséquence directe de choix politiques".

"Les statistiques alarmantes d'aujourd'hui constituent un avertissement brutal" pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet, a réagi Alison Garnham, directrice générale de l'association Child Poverty Action Group, l'exhortant à agir "de toute urgence".

Elle appelle ainsi l'exécutif à supprimer le plafonnement à deux enfants d'une allocation versée aux familles et à revenir sur les coupes dans les aides sociales annoncées mercredi par la ministre des Finances Rachel Reeves. Cette dernière a dévoilé un plan destiné à assainir les finances publiques incluant des économies de 5 milliards de livres par an dans les allocations pour les personnes handicapées ou malades .

Selon les propres estimations du gouvernement, ces mesures risquent de plonger dans la pauvreté plusieurs dizaines de milliers d'enfants d'ici 2030.

La ministre s'est défendue en évoquant des mesures devant favoriser la croissance et l'emploi. Elle a rappelé que le gouvernement avait généralisé la distribution de petits-déjeuners gratuits dans les écoles et avait augmenté le salaire minimum de 6,7% à 12,21 livres de l'heure (14,64 euros) à partir du 1er avril.