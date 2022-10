Route : les comportements à risque largement répandus et sources de peur pour les usagers

Conducteurs, cyclistes, motards ou piétons, tous les usagers de la route assurent avoir peur des autres, mais reconnaissent eux aussi des comportements à risque.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'écrasante majorité des usagers de la route reconnaissent avoir peur des comportements à risque -nombreux et variés- des autres usagers, selon un sondage publié mercredi 12 octobre par la fondation Vinci Autoroutes.

96% des usagers français ont notamment peur des comportements à risques de la part d'autres usagers, selon ce sondage réalisé par l'institut Ipsos dans 11 pays européens. 94% des piétons français ont peur qu'un automobiliste ne s'arrête pas pour les laisser passer alors qu'ils sont engagés sur un passage piéton, et 78 % craignent qu'un vélo, une trottinette ou un hoverboard les frôle sur un trottoir.

Ces craintes sont alimentées par des conduites à risque : 61% des automobilistes et 60% des motards réguliers admettent téléphoner en roulant (kit mains-libres compris). 67% des automobilistes reconnaissent qu'il leur arrive de passer au feu orange ou rouge , comme 38% des cyclistes réguliers, même quand ce n'est pas autorisé par la signalisation. 70% des piétons admettent traverser au rouge piéton.

Trottoirs, casques, portières...

Les cyclistes français se sentent moins en sécurité que leurs voisins, à 60% contre 82% pour la moyenne européenne, et 96% pour les Néerlandais. Trois cyclistes français sur quatre considèrent qu'un trajet à vélo leur demande de faire plus attention qu'en voiture et moins de la moitié (45%) disent porter un casque fréquemment. Cependant, 56% des cyclistes déclarent qu'il leur arrive de circuler sur les trottoirs et 78% des piétons indiquent avoir déjà été frôlés sur un trottoir.

61% des motards reconnaissent circuler sur les pistes cyclables et 52% sur les trottoirs. 70% admettent qu'il leur arrive de se garer sur les trottoirs.

Du côté des automobilistes, 40% indiquent qu'il leur arrive d’ouvrir leur portière sans vérifier si un cycliste arrive, et 27% stationnent en double file.

Ce "baromètre de la conduite responsable" a été réalisé par Ipsos via un questionnaire administré sur internet, du 5 au 31 mars 2022, à 12.400 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 2.400 Français, selon la méthode des quotas.