Roumanie-Un Premier ministre enfin en poste, après des mois de blocage

par Luiza Ilie

- Le Parlement roumain a confirmé l'indépendant Luca Niculescu au poste de Premier ministre mardi, mettant fin à une crise politique de six mois qui a pesé sur la note de crédit du pays et ébranlé la confiance des investisseurs.

Luca Niculescu, 55 ans, a gagné la confiance des parlementaires en réunissant un gouvernement minoritaire composé de technocrates avec l'aide de la gauche, à la suite de sa nomination par le président roumain Nicusor Dan, un centriste.

C'est la cinquième tentative de formation d'un gouvernement dans ce pays membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan après la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement pro-européen d'Ilie Bolojan en mai dernier.

Ancien journaliste et diplomate - notamment en tant qu'ambassadeur de la Roumanie en France entre 2016 et 2022 - Luca Niculescu, qui a été vice-ministre des Affaires étrangères entre 2022 et 2026, a réuni 280 votes au parlement roumain, dépassant les 233 suffrages nécessaires.

Face aux problèmes économiques du pays et à un des déficits budgétaires les plus importants de l'Union européenne (UE), les analystes politiques estiment que son gouvernement pourrait ne pas s'inscrire dans la durée.

"Je ne demande pas un chèque en blanc", a-t-il déclaré devant les députés avant le vote. "Je vous demande de comprendre que la Roumanie a besoin d'un gouvernement doté de pleins pouvoirs après tant de mois de crise."

Si le gouvernement roumain ne parvient pas à réduire son déficit budgétaire d'ici décembre, le pays risque de subir une nouvelle dégradation de note de crédit, déjà située au dernier échelon de la catégorie investissement, selon les principales agences de notation.

Luca Niculescu s'est appuyé sur le soutien du Parti social-démocrate (PSD), ce parti de gauche qui avait précipité la chute du gouvernement Bolojan en mai. Les députés du PSD ont déclaré qu'ils réévalueraient leur soutien au gouvernement Niculescu dans six mois.

Les prochaines élections législatives en Roumanie sont prévues en 2028.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)